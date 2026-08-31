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«Demasiado dinero»: ¿Cómo justifica Elliot Anderson el precio de traspaso de 116 millones de libras? Al centrocampista del Manchester City y de Inglaterra le plantean un reto sobre Rodri
La etiqueta de precio de nueve cifras que pesa sobre el cuello de Anderson
Anderson se convirtió en el jugador británico más caro de la historia al cambiar una fructífera etapa en el Nottingham Forest por un nuevo comienzo en el Etihad Stadium. Desde entonces, ese récord lo ha batido su compatriota de Inglaterra Morgan Rogers, tras su traspaso del Aston Villa al Chelsea.
Aunque Anderson se ha quitado un peso de encima, el futbolista del noreste de Inglaterra se encuentra ahora cargando con muchos más. Cualquier cambio a Mánchester hará que sus actuaciones queden bajo los focos más intensos.
Cuando a la ecuación se le suma una cifra de traspaso de nueve dígitos, cada actuación será analizada al detalle. Anderson no ha rehuido ese desafío y el jugador de 23 años, que ha disfrutado de un ascenso meteórico hasta convertirse en una figura destacada de la Premier League y del Mundial, confía en poder demostrar su valía.
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¿Cómo se medirá el valor de Anderson para el Manchester City?
Sin embargo, es un centrocampista de recuperar y entregar, más que un mediapunta creativo. A quienes tienen un instinto más ofensivo se les puede juzgar fácilmente por los goles y las asistencias. Los defensas y los porteros, mientras tanto, consideran que dejar la portería a cero es su mayor baremo.
Como Anderson suele hacer su trabajo en silencio y a veces pasa desapercibido, ¿cómo ofrece un rendimiento medible a cambio de la considerable inversión del City? Cubrir el vacío dejado por la marcha de Rodri contribuiría en gran medida a disipar cualquier duda, ya que en el Etihad hay que llenar las botas de un ganador del Balón de Oro y de la Copa del Mundo.
Anderson llena el vacío dejado por Rodri, ganador del Balón de Oro
Preguntado por cómo Anderson ofrece una buena relación calidad-precio, el excentrocampista del City Hamann, hablando por cortesía de ToonieBet, dijo a GOAL: «Es la oferta y la demanda, ¿no? Así que, si alguien está ahí, obviamente tiene un valor, ha jugado bien con Inglaterra en el Mundial, ha jugado bien con el Forest.
«Y luego probablemente hay dos, tres o cuatro clubes interesados en sus servicios y entonces quien pague más dinero se lo lleva. ¿Está justificado? Bueno, creo que hace mucho que superamos ese punto en el que podíamos relacionarnos con las cifras y las cantidades de dinero que se pagan.
«Pero lo que tenemos que valorar es que Rodri se convirtió en el Jugador Mundial del Año, puede que vuelva a lograrlo esta temporada. Es campeón de la Champions League y ahora es campeón del mundo. Y sabemos lo importante que es esa posición porque no se trata solo de mantener la posesión del balón, también de organizar. Porque medio metro a la izquierda o a la derecha, no puedes dar información a los jugadores que tienes alrededor, y eso marca una enorme diferencia.
«Y tiene que demostrar que lo hizo en el Forest, que lo hizo hasta cierto punto con Inglaterra, aunque tuviera a Declan Rice a su lado. Ahora tiene que demostrar que puede hacerlo en el Manchester City. ¿Y es demasiado dinero? Sí, para mí lo es. Al mismo tiempo, si se acerca al nivel que ha mostrado Rodri en los últimos años, probablemente será dinero bien gastado».
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Manchester City 2026-27: dos victorias y el Coventry, siguiente rival
Anderson firmó un contrato de cinco años hasta 2031 cuando puso rumbo a Manchester, con unas condiciones que incluyen la opción de ampliar el vínculo 12 meses más. El City activará encantado esa cláusula, o negociará una ampliación, si la estrella de Inglaterra brilla en un equipo ganador de títulos.
El Manchester City, con Enzo Maresca como sucesor de Pep Guardiola al mando, ha disfrutado de un inicio impecable en la temporada 2026-27. Las victorias ante el Bournemouth y el Crystal Palace lo han situado en lo más alto de la clasificación, y ahora le espera en casa el recién ascendido Coventry, dirigido por la exestrella del Chelsea Frank Lampard.
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