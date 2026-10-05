El entrenador de la Roma, Gasperini, ha confirmado que Dybala y Molina no viajarán a Sudamérica parael último partido de Messi con Argentina esta semana. La legendaria estrella está lista para despedirse de forma definitiva de la escena internacional en un amistoso contra Benín el miércoles 7 de octubre.

A pesar de que ni Dybala ni Molina fueron convocados para el actual parón internacional, la pareja de la Roma esperaba presenciar desde la grada esta ocasión tan emotiva. Ambos jugadores comparten un vínculo muy estrecho con Messi y suman 105 internacionalidades entre los dos.

Sin embargo, Gasperini ha bloqueado oficialmente el viaje transatlántico. El técnico italiano insiste en que, sencillamente, no hay tiempo suficiente para que el dúo haga el viaje antes de que la Roma vuelva a la exigente acción doméstica.