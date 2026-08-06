En declaraciones a Football Ramble, el exdefensa del Liverpool expresó su sorpresa por que el extremo optara por marcharse de las cinco grandes ligas tradicionales. «Nunca creí que fuera a ir a Arabia Saudí, porque, en primer lugar, es demasiado bueno para eso. Creo que puede jugar en la Serie A. Turquía me parece un nivel demasiado bajo», dijo.

Aunque el Trabzonspor ha cerrado un fichaje sonado, Carragher está decepcionado de que Salah no siguiera la hoja de ruta de Cristiano Ronaldo al quedarse en un club «prestigioso». Carragher admitió que esperaba que el jugador de 34 años recalara en una institución histórica de Italia, en lugar de marcharse al Trabzon, que terminó tercero en la Super Lig la pasada temporada.

«Estaba convencido de que acabaría en el AC Milan o la Juventus, o en algún sitio así; quizá su salario fuera un problema», añadió Carragher. «Obviamente no le conozco, nunca he hablado con él. Pero es como Ronaldo, está muy motivado y sus cifras significan mucho para él. Pensé que todavía puede hacer eso en Turquía, por cierto, pero creía que querría jugar en un club realmente prestigioso».



