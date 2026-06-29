«¡Demasiado bueno para la Bundesliga!» Fuertes críticas a Harry Kane por su fichaje por el FC Bayern

Kane (213 goles), segundo máximo goleador de la liga inglesa tras Alan Shearer (260), no ganó su primer título hasta que dejó el Tottenham y fichó por el Bayern. Sin embargo, el título de liga con el club más laureado de Alemania «nunca habría definido realmente» su grandeza, porque el Bayern suele ganar la Bundesliga. Si hubiera conquistado la Liga de Campeones, quizá lo veríamos de otra manera, pero no lo hizo.

Aun así, Owen admira que, a sus 32 años, el juego de Kane «siga mejorando». No es un jugador como Messi o Mbappé, «pero es, sin duda, el mejor goleador del mundo», subrayó. Las críticas al fichaje de Kane no cambian su opinión: «Es un gran futbolista, un capitán excepcional y una persona maravillosa. Sobre todo, es un ejemplo de que no hace falta ser Messi, Pelé o Maradona».

En Estados Unidos, Kane superó a Gary Lineker y se convirtió en el máximo goleador inglés en Mundiales. En dieciseisavos, Inglaterra se medirá a la República Democrática del Congo el miércoles (18:00 h CEST, ARD y MagentaTV).