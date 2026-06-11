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«Demasiado arriesgado»: el fracaso del Chelsea descarta a Liam Rosenior de la carrera por el puesto en la Premier League, mientras que la exestrella del Fulham expresa su esperanza en Frank Lampard
El Fulham necesita un nuevo entrenador tras la marcha de Silva
Marco Silva deja el Fulham tras cinco años al frente.
Logró el ascenso desde la Championship y afianzó a los Cottagers en la máxima categoría con 100 victorias en 229 partidos. Su salida deja un gran vacío y ya suenan varios candidatos.
Rosenior, actualmente sin equipo, es uno de los candidatos tras brillar en Hull City y Estrasburgo, aunque su paso por el Chelsea duró solo 23 partidos en tres meses y medio.
- AFP
¿Podría el exjugador del Fulham Rosenior volver a Craven Cottage?
Jugó cuatro años en el Fulham y conserva vínculos con el club, pero ¿basta eso para justificar su regreso?
Al preguntarle, Murphy, excentrocampista de los Cottagers —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de la casa de apuestasNetBet— respondió: «No lo dudaría. Sería un trabajo maravilloso para él.
No creo que suceda: el Fulham lo ve como un riesgo, pues su paso por el Chelsea empezó bien pero terminó en fracaso. Aunque el equipo ha hecho una gran temporada con Marco Silva y se ha consolidado en la parte alta de la tabla, el club prefiere no arriesgarse.
«Apostarán por alguien con más experiencia. Thomas Frank se ha descartado, pero hay otros técnicos con más bagaje en la Premier que Rosenior, pese a su vínculo con el club».
La leyenda del Chelsea, Lampard, está muy solicitado tras el éxito en el ascenso del Coventry
Se rumorea que el exentrenador del Chelsea y leyenda de los Blues, Lampard, está en la mira del Fulham. Se ha relanzado su reputación en el Coventry tras llevar a los Sky Blues de vuelta a la Premier League por primera vez en 25 años.
Aunque aún hay trabajo por hacer, ¿aceptaría el técnico de 47 años dejar el club antes de afrontar los retos de la Premier en West Midlands?
Murphy respondió: «Entendería que otro club lo fichara. Lo que ha hecho en el Coventry es extraordinario en tan poco tiempo. Su estilo de juego ha mejorado a los jugadores, conoce la Premier League a la perfección y ya la ha dirigido en el Everton y el Chelsea.
Simplemente no veo por qué, después de haber logrado el ascenso y ganarse el apoyo de la afición, se iría... Siempre hay motivos: seguridad, dinero… Entiendo que el Fulham lo intente, pero creo que Frank se quedará en Coventry para intentar mantenerlo en la categoría.
«Si lo consigue, como hizo el Sunderland este año, será un logro enorme con el presupuesto que tienen. No han subido y bajado entre la Premier y la Championship, ni cuentan con una plantilla llena de jugadores de primer nivel. Por eso creo que se quedará para asumir el reto. Aunque, en parte, me alegraría si el Fulham lo fichara. Lo siento, aficionados del Coventry».
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El próximo entrenador del Fulham: ¿a quién ficharán los Cottagers?
Convencer a Lampard para que deje al recién ascendido a la Premier League podría ser difícil, pero las casas de apuestas señalan que el Fulham podría tener más éxito con Kieran McKenna, quien devolvió al Ipswich a la máxima categoría tras varios años de altibajos.
Por ahora, el tiempo juega a favor de los Cottagers para fichar un nuevo entrenador, pero querrán tener a alguien en el cargo pronto, ya que el mercado de fichajes de verano abre el 15 de junio, cuatro días antes de que se publiquen los calendarios de la temporada 2026-27.