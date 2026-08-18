El Besiktas ha puesto sus miras en el exextremo del Manchester United Antony con el objetivo de reforzar sus opciones en ataque. Según informa el diario turco Fanatik, el gigante de la Super Lig ha identificado al brasileño como un objetivo prioritario después de no lograr el fichaje de Mohamed Salah, que optó por el Trabzonspor en su lugar.

El club de Estambul está deseando añadir una calidad y una experiencia importantes a su plantilla de cara a la nueva temporada. Asegurar un jugador del perfil de Antony supondría toda una declaración de intenciones en el mercado de fichajes.