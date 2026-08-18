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¡Delicia turca! El Besiktas, listo para rescatar este verano a Antony, ex del Manchester United, con una megaoperación

Fichajes
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El Besiktas, según varias informaciones, tiene en el punto de mira al exextremo del Manchester United Antony tras quedarse sin el fichaje de Mohamed Salah. Según informan medios turcos, el delantero brasileño podría protagonizar otro traspaso de alto perfil este verano después de una impresionante campaña con el Real Betis.

  • El Besiktas apunta a un extremo brasileño

    El Besiktas ha puesto sus miras en el exextremo del Manchester United Antony con el objetivo de reforzar sus opciones en ataque. Según informa el diario turco Fanatik, el gigante de la Super Lig ha identificado al brasileño como un objetivo prioritario después de no lograr el fichaje de Mohamed Salah, que optó por el Trabzonspor en su lugar.

    El club de Estambul está deseando añadir una calidad y una experiencia importantes a su plantilla de cara a la nueva temporada. Asegurar un jugador del perfil de Antony supondría toda una declaración de intenciones en el mercado de fichajes.

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    Estado de forma y balance histórico del Real Betis

    Antony ya hizo historia en 2022, cuando se convirtió en la venta más cara de la historia del Ajax al fichar por el Manchester United por al menos 95 millones de euros. Después de no cumplir las expectativas en Old Trafford y de pasar un tiempo cedido, cerró un traspaso permanente al Real Betis el año pasado por 22 millones de euros.

    El extremo firmó una campaña productiva en España la temporada pasada, con 14 goles y 10 asistencias en todas las competiciones. Pese a este gran rendimiento, según las informaciones, el Real Betis está abierto a desprenderse del delantero si llega una oferta adecuada.

  • Competición y valor de mercado

    Aunque el Besiktas quiere seguir adelante con la operación, se enfrenta a una dura competencia de clubes de las cinco grandes ligas de Europa. Informaciones procedentes de España indican que varios equipos están siguiendo de cerca la situación del brasileño tras su impresionante resurgir en La Liga.

    El valor de mercado actual de Antony está estimado en alrededor de 40 millones de euros, y su contrato con el club sevillano se extiende hasta mediados de 2030. El Besiktas está decidido a explorar todas las vías posibles para hacerse con su fichaje pese a estos obstáculos económicos.

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    Dinámica de la plantilla y próximos pasos

    Si el traspaso se materializa, Antony competiría por un puesto en la banda derecha con su excompañero en el Ajax Václav Cerny. El club turco está dispuesto a hacer todo lo posible para llevar al extremo a Estambul antes de que se cierre el mercado.

    Los próximos días serán cruciales, ya que el Besiktas pondrá a prueba la firmeza del Real Betis y competirá con otros pretendientes. Los aficionados estarán muy pendientes de si el ambicioso conjunto de la Superliga turca es capaz de cerrar este fichaje de relumbrón.

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