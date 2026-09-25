El excentrocampista del Villa Houghton, que vio a Sancho pasar la campaña 2025-26 cedido en las West Midlands y hablaba en asociación con IrishBetting.ie, dijo a GOAL al ser preguntado si Dele sirve de advertencia para otra estrella venida a menos: «Eso es muy cierto. Miras a Dele, MK Dons, llega a Spurs, todo va de maravilla y luego, boom, ¿qué ha pasado?

«No se ha convertido en un mal jugador, es simplemente la mentalidad, ¿qué ha pasado con la mentalidad? Y ahí es cuando esperas que esté recibiendo la ayuda adecuada y que la gente le esté hablando de la manera correcta, intentando tranquilizarle, y luego depende de ti, como jugador depende de ti.

«Puede que haya adversidades en tu vida. Yo estuve en el West Ham durante tres años, mi primer club, me dejaron libre, acababa de venir de marcar 19 goles con el equipo reserva, había hecho una temporada sobresaliente, y ahora me decían que no era lo bastante bueno. A la mayoría de los jóvenes no se les habría vuelto a ver, se habrían acabado, porque no habrían superado ese obstáculo, pero tienes que creer en ti mismo y eres tú quien puede cambiarlo.

«La gente puede ayudarte, por supuesto que hay psicólogos, buenos amigos a tu alrededor para apoyarte, pero al final del día depende de ti, tienes que ser tú quien tenga que llevar la iniciativa, tienes que decir: “pues ¿sabes qué? Voy a demostrar que os equivocáis, voy a demostrar a todos los que han dudado de mí que puedo hacerlo y eso es lo que voy a hacer”.

«Todavía tienen esa oportunidad, aún la tienen delante, siguen siendo lo bastante jóvenes para hacerlo, todavía tienen suficientes años de carrera para salir ahí fuera y mostrar lo que pueden hacer. Todos les deseamos lo mejor. Quiero que triunfen, quiero que nuestras ligas sean brillantes, quiero que nuestro fútbol sea grandioso, quiero ir a ver a jugadores rindiendo a su máximo potencial porque eso es lo que te emociona».