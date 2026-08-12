El delantero del Barcelona Bardghji ha sufrido una devastadora rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, confirmó el martes el campeón de España. La lesión ha echado por tierra por completo los planes para que el internacional sueco fuera traspasado antes de que se cierre el mercado de verano el 1 de septiembre.

El jugador, de 20 años, sufrió la grave lesión durante una sesión de entrenamiento el lunes. Las pruebas médicas confirmaron que necesita cirugía en los próximos días, por lo que afronta varios meses de baja. El contratiempo llega en un momento terrible para Bardghji, que estaba preparando activamente una salida del club catalán tras conversaciones con la dirección.