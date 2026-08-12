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Delantero del Barcelona sufre una segunda rotura del ligamento cruzado anterior que frustra su traspaso a la Premier League
Duro golpe por lesión para Bardghji
El delantero del Barcelona Bardghji ha sufrido una devastadora rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, confirmó el martes el campeón de España. La lesión ha echado por tierra por completo los planes para que el internacional sueco fuera traspasado antes de que se cierre el mercado de verano el 1 de septiembre.
El jugador, de 20 años, sufrió la grave lesión durante una sesión de entrenamiento el lunes. Las pruebas médicas confirmaron que necesita cirugía en los próximos días, por lo que afronta varios meses de baja. El contratiempo llega en un momento terrible para Bardghji, que estaba preparando activamente una salida del club catalán tras conversaciones con la dirección.
- Getty Images Sport
Flick le dijo al extremo que buscara un traspaso
En un cruel giro del destino, la lesión se produjo apenas unos días después de que el técnico Flick comunicara a Bardghji que debía buscar un nuevo club. Según ESPN, Flick aconsejó honestamente al jugador que sería extremadamente difícil tener minutos con el primer equipo del Barça en la próxima temporada.
Para proteger al jugador de una posible lesión antes de una salida en verano, Bardghji fue dejado deliberadamente fuera de la convocatoria para los amistosos del sábado contra el Nottingham Forest y el Udinese. Sin embargo, el extremo acabó sufriendo la rotura durante el entrenamiento del lunes. El Barcelona ya había recibido consultas de toda Europa, incluido interés de la Premier League, y se esperaba que las conversaciones para su traspaso se aceleraran antes del trágico revés.
Segunda grave lesión de rodilla en dos años
Esta es la segunda vez que el internacional sueco sufre una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. Bardghji ya había sufrido exactamente la misma grave lesión mientras jugaba en el Copenhague en 2024. El extremo se incorporó al Barcelona el verano pasado en una operación valorada en aproximadamente 2 millones de euros procedente del Copenhague. Después disputó 28 partidos en todas las competiciones durante su temporada de debut en España, en la que marcó dos goles.
Sin embargo, la mayoría de sus apariciones llegaron saliendo desde el banquillo. Sus opciones de tener minutos con regularidad apuntaban a reducirse aún más tras las llegadas este verano de los delanteros Anthony Gordon y Karim Adeyemi.
- AFP
Operación a la vista mientras se cierran las opciones de traspaso
Con el cierre del mercado de fichajes el 1 de septiembre, la grave lesión cierra por completo la puerta a cualquier posible salida de Bardghji este verano. El jugador de 20 años será operado en los próximos días antes de iniciar un largo periodo de rehabilitación en Barcelona. Ahora pasará la próxima temporada recuperándose en el club en lugar de completar un traspaso a otro destino. Bardghji se centrará por completo en su recuperación mientras intenta superar un segundo gran contratiempo en la rodilla en su joven carrera.
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