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Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport
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Del sufrimiento al renacer: ¿repetirá Fessing el «milagro verde» con el Al-Ittihad?

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1ª División
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
J. Wissing
Arabia Saudita
Alemania

El entrenador alemán hace historia

El Al Ittihad no era candidato a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la nueva temporada; de hecho, entró en la competición rodeado de numerosos interrogantes, tras la marcha del francés Karim Benzema al Al Hilal, los cambios en la directiva y las limitaciones económicas que dejaron al "Decano" al margen de la carrera por los grandes fichajes que sí libraron clubes como el Al Hilal, el Al Ahli y el Al Qadsiah.

Pero lo que en un principio parecía una crisis que amenazaba la temporada del Al Ittihad se transformó paulatinamente en una oportunidad para construir un equipo diferente, después de que el club decidiera depositar su confianza en el alemán Jens Wissing, el joven técnico de 38 años, que no contaba con un gran nombre ni con una trayectoria en los banquillos que lo convirtiera en la primera opción para la afición.

Y, pocas semanas después, Wissing empezó a demostrar que ni los nombres ni los presupuestos son lo único capaz de crear un equipo fuerte, tras dotar al Al Ittihad de una identidad clara y de personalidad sobre el terreno de juego. Su última víctima fue el Al Nassr y sus estrellas, encabezadas por Cristiano Ronaldo, en un clásico que el "Decano" resolvió con un resultado de 2-1.

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    Vissing: la decisión que cambió el rumbo del partido

    El entrenador alemán no intentó compensar la salida de las estrellas con otra figura, sino que construyó un sistema colectivo basado en el trabajo y el movimiento como una sola unidad, algo que se hizo evidente ante el Al Nassr, cuando el Al Ittihad comenzó con una presión alta y logró marcar dos goles durante los primeros 22 minutos.

    Lo llamativo es que Vissing no logró esto con herramientas comparables a las de sus rivales en términos de volumen de gasto o poderío de nombres, sino que consiguió extraer lo mejor de sus jugadores dentro de un sistema claro. 

    Lee también: Un nuevo complejo: Vissing, la temible "pesadilla" del Al Nassr en 112 días

    Además, su victoria sobre el Al Nassr no fue la primera en un corto periodo de tiempo, después de haber eliminado previamente al "mundialista" con el Gamba Osaka en la final de la Liga de Campeones de Asia 2 el pasado mes de mayo.

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    ¿Ha comenzado un nuevo milagro del Ittihad?

    Aquí surge la idea del "milagro verde" que forjó el Al-Ahli con el alemán Matthias Jaissle, cuando el equipo logró coronarse campeón de la Liga de Campeones de Asia dos veces consecutivas pese a la existencia de clubes con mayor capacidad de gasto y recursos.

    Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

    Por supuesto, no se puede comparar a Vessing con Jaissle en este momento, ya que el primero aún está al inicio de su experiencia, pero la similitud radica en la capacidad de un entrenador joven para construir un equipo fuerte pese a unas circunstancias que no eran ideales, lo que hace que la pregunta sea legítima: ¿podrá Vessing repetir la historia del Al-Ahli con el Al-Ittihad?

    Es pronto para hablar de títulos o milagros, pero lo cierto es que el Al-Ittihad, del que muchos esperaban que viviera una temporada difícil, ha empezado a mostrarse de una forma completamente distinta. Y si Vessing recibe el apoyo y la paciencia necesarios, el fichaje que en un principio pareció una solución forzosa podría convertirse en una decisión que dé origen a un nuevo proyecto dentro del "Decano".

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