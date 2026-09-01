Inzaghi recibió fuertes críticas en todos aquellos partidos, pero las mayores llegaron tras el encuentro que terminó con un empate a tres goles.

Aquel fue el primer clásico que Inzaghi disputó desde su llegada al banquillo del Al-Hilal, y se jugó en septiembre de 2025, es decir, hace casi un año completo.

El técnico italiano gestionó mal aquel partido, especialmente después de adelantarse con un contundente 3-0 en la primera parte, ya que retrocedió notablemente durante el transcurso de la segunda mitad y decidió apostar por tres jugadores en el eje de la defensa.

Debido a ese gran repliegue, el Al-Ahli logró una remontada histórica y consiguió marcar tres goles en menos de 15 minutos, para que el partido terminara con un empate 3-3.

Este encuentro fue un ejemplo del trabajo de Inzaghi a lo largo de la temporada, ya que recurría a replegarse de manera notable en cuanto se adelantaba en el marcador, fuera cual fuera el rival, lo que provocó que el Al-Hilal sufriera en muchos partidos, incluso en aquellos que ganó.