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Gianluca Minchiotti
Traducido por

Del Piero, taconazo para Marchisio y lesión: en Turín con muletas

A. Del Piero
Juventus

El ex capitán de la Juventus se lesionó en un partido entre viejas glorias. Al otro lado, el equipo de Ronaldinho n

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El equipo de Alessandro Del Piero y el equipo de Ronaldinho se enfrentaron en el «Zurich All-Star Game». Sin embargo, por desgracia, el partido del ex número 10 de la Juventus duró pocos minutos debido a una lesión en el flexor derecho, causada al intentar dar un toque de tacón para Marchisio.

  • Del Piero abandonó, en cualquier caso, el campo con una sonrisa en los labios y después regresó a Turín con muletas.

  • En Zúrich, en el estadio Letzigrund, una selección brasileña formada en torno a Ronaldinho se enfrenta a un equipo italiano liderado por Alessandro Del Piero. El momento culminante del partido entre viejas glorias llega cuando, en el minuto 78, Ronaldinho transforma un penalti y pone el marcador 4-3.

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