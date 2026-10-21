La colección de goles bellos e imposibles de Lamine Yamal sigue creciendo. Ayer, pese a la derrota de su Barcelona en el campo del París Saint-Germain por 4-2, el crack español deslumbró con un gol de gran calidad.
Del Piero, sobre el gol de Yamal al PSG: «Saca un punterazo. Es un espectáculo»
Ante los micrófonos de Sky Sport, Alessandro Del Piero lo comenta así: «Es un espectáculo ver cómo aprovecha, obviamente, esa imprecisión de Zaire Emery en la salida de balón. Pero empecemos por el control: enseguida la baja con el pecho y la orienta para atacar al defensa. Eso cambia la dinámica de la jugada, porque no se queda esperando, sino que ataca de inmediato al defensa, que se coloca por dentro, preocupado por su zurda. En cuanto ve ese pequeño espacio, se marcha en velocidad y luego llega la genialidad. Al llegar con ese paso, saca un tremendo punterazo. No solo le pega de puntera, sino que eleva el balón: creo que lo levantó a propósito».
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