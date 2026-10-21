¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Del Piero, sobre el gol de Yamal al PSG: «Saca un punterazo. Es un espectáculo»

L. Yamal
Liga de Campeones
Barcelona

El exnúmero 10 de la Juventus: «La baja con el pecho de forma agresiva hacia el defensa. Esto cambia la dinámica de la jugada».

La colección de goles bellos e imposibles de Lamine Yamal sigue creciendo. Ayer, pese a la derrota de su Barcelona en el campo del París Saint-Germain por 4-2, el crack español deslumbró con un gol de gran calidad.


  • Ante los micrófonos de Sky Sport, Alessandro Del Piero lo comenta así: «Es un espectáculo ver cómo aprovecha, obviamente, esa imprecisión de Zaire Emery en la salida de balón. Pero empecemos por el control: enseguida la baja con el pecho y la orienta para atacar al defensa. Eso cambia la dinámica de la jugada, porque no se queda esperando, sino que ataca de inmediato al defensa, que se coloca por dentro, preocupado por su zurda. En cuanto ve ese pequeño espacio, se marcha en velocidad y luego llega la genialidad. Al llegar con ese paso, saca un tremendo punterazo. No solo le pega de puntera, sino que eleva el balón: creo que lo levantó a propósito».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
BAR

BAR

Primera División

25 oct 2026

RMA

RMA