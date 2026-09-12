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Traducido por

Del Nápoles al Rayo Vallecano: la mano de Amrabat rescata al Real Madrid del pozo del Betis

FEATURES
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
Primera División
J. Mourinho
A. Guler
España
Portugal
Turquía

El equipo blanco volvió a las victorias en "la Liga"

El Real Madrid logró recuperarse del golpe que sufrió en la última jornada de LaLiga, cuando cayó en una sorprendente derrota ante el Real Betis, esta vez a costa del Rayo Vallecano.

El Real Madrid venció al Rayo Vallecano por 4-1 en el partido que enfrentó a ambos, la noche del sábado, en el estadio Santiago Bernabéu, en la quinta jornada de LaLiga.

  • Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    El regreso del mago

    El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, afrontó el partido con una alineación similar a la de su último encuentro ante el Inter de Milán en la Liga de Campeones, con dos cambios sustanciales.

    Mourinho hizo jugar a su futbolista marfileño Yan Diomande en la posición de extremo derecho en lugar del turco Arda Güler, mientras que el portugués Bernardo Silva participó a costa de Alexander-Arnold en el centro del campo.

    El regreso de Bernardo al centro del campo le dio al Real Madrid una gran fluidez, ya que fue como la solución mágica para sus compañeros a la hora de sacar el balón desde el primer y segundo tercio hasta la portería.

    Es cierto que el astro portugués no fue autor de un gol ni de una asistencia de forma directa, pero todos los goles que marcó el conjunto merengue antes de su salida llevaron su sello desde el inicio.

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  • El pecado del Rayo Vallecano

    A pesar de ello, apostar por el dúo formado por Silva y Federico Valverde en el centro del campo por detrás de Jude Bellingham no fue una buena solución en términos generales, ya que el equipo necesita un jugador más capaz de cubrir la profundidad del campo (posición de mediocentro), al estilo de Aurélien Tchouaméni.

    Sin embargo, el Rayo Vallecano no se dio la oportunidad de aprovechar esa fisura defensiva, pues sus jugadores rivalizaron en cometer errores ante los delanteros del Real Madrid, hasta el punto de que el conjunto blanco logró marcar dos goles en los primeros 17 minutos.

    Los dos goles del Real Madrid llegaron por errores individuales ingenuos, ya fuera al cometer un penalti en el primer tanto de Kylian Mbappé, o el pase erróneo que derivó en el segundo gol de Álvaro Carreras.

    Y si el Real Madrid se adelanta con un doblete en los primeros 17 minutos, resulta difícil para cualquier equipo remontar ante él, algo que el Rayo Vallecano asumió, hasta el punto de que retrocedió a la defensa para evitar encajar más goles, en lugar de intentar marcar, cosa que no consiguió.

  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    El pecado de Mourinho

    Pero con el inicio de la segunda parte, Mourinho sintió que el partido había terminado, por lo que decidió dar entrada al centrocampista francés Eduardo Camavinga en lugar de Valverde, un cambio tras el cual el Real Madrid perdió por completo el control del centro del campo.

    Los jugadores del Rayo Vallecano y su entrenador Íñigo Pérez tuvieron la valentía de salir de su campo, y a ello les ayudó el excesivo repliegue del Real Madrid, con reiteradas pérdidas de balón y sin capacidad para salir del segundo tercio del campo.

    Los visitantes aprovecharon el evidente hueco en el eje del Real Madrid y comenzaron a lanzar disparos a la portería del conjunto blanco, y de no ser por la brillantez del portero belga Thibaut Courtois habrían marcado más de un gol.

    El técnico portugués intentó remediar la situación y tapar el hueco del eje defendiendo con Tchouaméni en lugar de Bernardo Silva, aunque sabía que ese cambio supondría perder al último elemento capaz de controlar el balón y prolongar su posesión entre los pies de los jugadores de su equipo.

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  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYOAFP

    La solución está en Güler

    Por ello, el siguiente cambio llegó de inmediato, con la entrada de Arda Güler en lugar de Dioumandé, lo que ayudó a cambiar por completo el rumbo del juego.

    Y después de que el partido se inclinara hacia la portería de Courtois, el equilibrio regresó gracias al jugador turco, que devolvió el balón a los pies de los jugadores del Real Madrid y controló el ritmo del juego de la mejor manera posible.

    Arda Güler desplegó su magia, estuvo cerca de conseguir un penalti, antes de fabricar el cuarto gol que anotó la estrella francesa Kylian Mbappé.

    Se puede decir que Güler fue el jugador que llevó de la mano al Real Madrid hacia la orilla segura, después de haber estado cerca de caer en la trampa en la que cayó ante el Real Betis.

  • En manos de Amr, no de Madrid

    Y hablando de la mano del Real Madrid, los árabes conocían antiguamente el dicho «con mi mano y no con la de Amr», para ilustrar que una persona hace algo por sí misma sin esperar a los demás, algo que el conjunto blanco no supo aplicar en sus dos últimos partidos.

    El conjunto blanco se benefició claramente de los errores en los que cayó el Rayo Vallecano en el partido de esta noche, a pesar de sus propios errores evidentes, exactamente lo mismo que ocurrió en el partido anterior contra el Inter de Milán en la Liga de Campeones.

    Mourinho también comenzó el partido ante el Inter de forma equivocada, cuando apostó por Valverde junto a Arnold en el centro del campo, lo que otorgó al conjunto italiano una gran ventaja, pero la perdió por sí mismo debido a los errores ingenuos de sus jugadores.

    El primer gol llegó tras un error ingenuo de Aurel Bisseck, defensa del Inter de Milán, que perdió el balón en una zona peligrosa, y Brahim Díaz aprovechó la situación para fabricar de ella el primer gol de Kylian Mbappé.

    Después de eso, el portero Josep Martínez cometió un error aún más ingenuo, cuando intentó regatear a Federico Valverde, pero perdió el balón ante el jugador del Real Madrid, que se dirigió directamente a la red anunciando el segundo gol.

    Es cierto que el Inter marcó un gol en la segunda parte y estuvo cerca del empate, pero fracasó en su intento de recuperarse de la derrota en la que se hundió a sí mismo, exactamente como le ocurrió al Rayo Vallecano.

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