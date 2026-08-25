No se puede juzgar un proyecto completo por un solo partido, pero lo que ofreció el Liverpool ante el Newcastle United el domingo fue una señal de alarma temprana.

El equipo que dirige ahora Andoni Iraola pareció frágil, desarticulado y no se asemejó en absoluto a la identidad de su técnico que conocimos en el Bournemouth.

Los anteriores equipos de Iraola gozaban de una compenetración casi automática, intensidad y una determinación incesante, rasgos que estuvieron completamente ausentes en los jugadores del Liverpool.

El problema es más profundo que una simple mala suerte en un estadio difícil como St James' Park. La realidad es que nombres de la talla de Florian Wirtz y Alexander Isak ofrecieron un rendimiento por debajo del nivel y parecieron no encajar con las ideas del entrenador español.

Y con la ausencia de Hugo Ekitike hasta el nuevo año, Iraola se ve obligado a adaptar su estilo a herramientas que no se ajustan a su filosofía, un dilema que necesita mucho tiempo para resolverse.

El punto del empate con el que el Liverpool regresó a Anfield no debe engañar a nadie: el equipo se salvó de la derrota gracias a un error ingenuo de Lewis Hall, que concedió un penalti en el tiempo de descuento que transformó Dominik Szoboszlai, y a la imprudencia de Yoane Wissa, que desperdició dos ocasiones claras.

Y a pesar de que Iraola citó estadísticas como los 36 toques dentro del área, su lenguaje corporal tras el partido confirmó que no estaba en absoluto satisfecho con el rendimiento.