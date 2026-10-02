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Del dolor a la gloria: el delantero luchador enciende el entusiasmo de Zidane en ausencia de Mbappé

Francia vs Italia
Francia
Italia
UEFA Nations League A
E. Lepaul
K. Mbappe
Z. Zidane
Francia
Italia

La selección de Francia, dirigida por Zinedine Zidane, se enfrenta esta tarde del viernes a su invitada italiana, con el objetivo de prolongar su racha de resultados positivos.

La trayectoria de Zidane al frente del cuerpo técnico de la selección francesa comenzó de buena manera, tras lograr dos victorias en sus dos primeros partidos, ante Turquía y Bélgica.

El diario Sport señaló que el rendimiento de los Bleus quizá no estuvo en su mejor nivel, pero la selección francesa mostró una gran dosis de solidez y, lo más importante, la eficacia necesaria para conseguir las victorias.

Tras la ausencia de Kylian Mbappé, que se lesionó ante Turquía, la selección francesa tendrá hoy viernes una nueva oportunidad de seguir ofreciendo señales positivas y de mantener su registro sin derrotas desde la llegada de Zidane.

Sin duda, Zidane cuenta con un amplio grupo de estrellas entre las que elegir para confeccionar el once titular, pero también se encontró ante una grata sorpresa: Esteban Lepaul, delantero del Rennes y máximo goleador de la liga francesa la temporada pasada, con 21 goles en 34 partidos.

Pero, más allá de sus números, detrás del delantero francés hay una historia de lucha que explica en buena medida su ascenso meteórico a la cima del fútbol.


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    Un campeón inesperado

    Antes de convertirse en uno de los delanteros más destacados del fútbol francés, Le Poul tuvo que atravesar uno de los momentos más difíciles que puede vivir una persona.

    En 2020, cuando todavía formaba parte de la academia del Lyon, el club decidió prescindir de él. Esta noticia supuso un duro golpe para el jugador, hasta el punto de que llegó a plantearse si debía continuar con su carrera en el fútbol.

    Las cosas empeoraron por una tragedia familiar. Ese mismo año, su padre, Fabrice Le Poul, exjugador del Auxerre y exinternacional francés sub-21, sufrió un grave accidente de tráfico.

    El jugador tuvo que afrontar, junto a los miembros de su familia, la decisión de desconectar los aparatos de reanimación que mantenían a su padre con vida.

    En lugar de rendirse ante las circunstancias, Le Poul encontró en el fútbol una vía para seguir adelante. Y su progresión fue muy rápida.

    En la temporada 2023-2024 se incorporó al Angers procedente del Épinal, y contribuyó al ascenso del equipo a la liga francesa.

    Tras llegar a Primera División, marcó 9 goles en su primera temporada y atrajo la atención del Rennes, que apostó fuerte por él y pagó cerca de 13,5 millones de euros por su fichaje.

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    La explosión con el Rennes

    Y con el Rennes llegó la verdadera explosión en la carrera de Le Boul. El delantero respondió a la confianza depositada en él con una temporada excepcional, tras marcar 21 goles y repartir 5 asistencias en la liga francesa, unas cifras que le permitieron terminar la temporada como máximo goleador de la competición.

    Al final, ese destacado rendimiento le llevó a llamar a las puertas de la selección francesa.

    Zidane no dudó en convocarle a su primera lista, y Le Boul respondió debutando con la camiseta de la selección ante Turquía el pasado 25 de septiembre.

    Y apenas 3 días después, frente a Bélgica, el delantero fue titular en el segundo partido de la era Zidane.

    Y ahora, ante Italia, tendrá una nueva oportunidad para demostrar que su llegada a la selección francesa no es solo una recompensa por su historia de superación, sino que representa el siguiente paso en una trayectoria que todavía parece tener un gran margen de desarrollo por delante.

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