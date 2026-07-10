Del Clásico al Mundial... ¿Cómo se convirtió Yamal en la pesadilla de Mbappé antes de la semifinal?

Será el primer duelo entre Mbappé y Yamal en un Mundial, aunque ya se han enfrentado dos veces con sus selecciones.

Ambos se midieron en dos semifinales previas con sus selecciones, en torneos distintos.

La primera fue en las semifinales de la Euro 2024, con victoria española 2-1; Yamal marcó y Mbappé pasó desapercibido.

Un año después se midieron de nuevo en las semifinales de la Liga de Naciones 2025, con victoria española 5-4: Yamal marcó dos goles y Mbappé uno.

En la «Eurocopa 2024» Yamal llevó a España al título tras vencer a Inglaterra en la final, pero en la Liga de Naciones 2025 cayeron ante Portugal.

Curiosamente, el duelo se repite por tercer año seguido en semifinales, ahora en el Mundial 2026.