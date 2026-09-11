¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
خوان لابورتاAFP

Traducido por

Del caso Gordon al proyecto de "absorber al Barcelona": las cuentas de Laporta desatan la polémica en Estados Unidos

FEATURES
Barcelona
Primera División
Liga de Campeones
A. Gordon
España
Inglaterra

Se endeuda para pagar el fichaje de un jugador

Hablar de la crisis económica del Barcelona ya no es un asunto interno español, sino que se ha convertido en material jugoso para los mayores periódicos del mundo, especialmente en lo relativo a la gestión de los proyectos de la institución por parte de Joan Laporta, presidente del club catalán. 

En esta ocasión, el diario "The Athletic" abrió los archivos del club catalán para revelar una paradoja económica que solo ocurre en el Camp Nou: ¿cómo puede perder dinero un club que ingresa mil millones de euros?

Basándose en los datos financieros oficiales de la temporada 2025/2026, el análisis estadounidense dibujó una imagen impactante del futuro económico del Blaugrana.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"


  • Ganancias récord, pero pérdidas al final

    Por primera vez en su historia, el Barcelona logró romper la barrera de los mil millones de euros en ingresos, alcanzando los 1.020 millones de euros, convirtiéndose en el segundo club en la historia del fútbol que llega a esta cifra, después de su rival, el Real Madrid.

    Pese a este logro comercial, el club cerró su ejercicio económico con unas pérdidas netas de 17,8 millones de euros después de impuestos, lo que confirma que el volumen del gasto sigue devorando todo lo que entra en las arcas.

    • Anuncios

  • La pesadilla de los dos mil millones se acerca

    El dato más sorprendente fue la magnitud de la deuda. El 30 de junio de 2026, la deuda total del Barcelona alcanzó los 1.840 millones de euros, en comparación con los 1.450 millones del año anterior, es decir, un aumento del 27% en tan solo 12 meses.

    Y lo más grave es que la cifra no se detuvo ahí, ya que, desde el cierre del ejercicio fiscal, el club emitió nuevos bonos de deuda por valor de 105 millones de euros a diez años, quedando a un solo paso de la barrera de los 2.000 millones de euros, una barrera que "The Athletic" prevé que el club supere oficialmente durante la temporada 2026/2027.

  • Espai Barça: el proyecto que se traga al club

    El mayor secreto de la deuda reside en el proyecto "Espai Barça". Más de 1.200 millones de euros del total de la deuda están directamente vinculados a la financiación de la remodelación del estadio Spotify Camp Nou.

    La directiva de Joan Laporta apuesta por que el proyecto generará 250 millones de euros adicionales al año una vez completado, pero el problema está en los plazos. Los retrasos en la construcción le costaron al club más de 90 millones de euros solo en intereses la temporada pasada.

    El presupuesto revela que el propio proyecto todavía necesita 300 millones de euros adicionales para completarse, mientras al club le esperan cuotas de pago aterradoras: 149 millones de euros en la temporada 2026/27, 346 millones de euros en 2027/28 y 366 millones de euros en 2029/30.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • La cuestión de Gordon destapa la crisis de liquidez

    El informe citó un ejemplo insólito que refleja la magnitud del apuro económico: el fichaje de Anthony Gordon. En lugar de pagar 22,3 millones de euros como primer plazo al Newcastle desde las arcas del club, el Barcelona se vio obligado a pedir un préstamo a un banco para abonarlo, lo que aumentó el coste de la operación con los intereses.

    El club, según el diario estadounidense, explicó que esto se enmarca dentro de "la gestión habitual de liquidez" debido al retraso en los ingresos del estadio.

    La crisis se hace evidente en las cifras a corto plazo: el Barcelona está obligado a pagar 905 millones de euros durante la temporada 2026/27, mientras que solo dispone de 529 millones de euros como activos corrientes, es decir, un déficit en el capital circulante que asciende a 376 millones de euros.

  • La factura salarial vuelve a dispararse

    La factura salarial volvió a dispararse, alcanzando los 573,7 millones de euros la temporada pasada, con un incremento del 12%, y el presupuesto de la próxima temporada prevé que llegue a una nueva cifra récord de 648,9 millones de euros, lo que sitúa al Barcelona entre los clubes que más gastan en salarios de Europa.

    A pesar del panorama sombrío, el diario señaló algunos puntos positivos, ya que los ingresos comerciales aumentaron hasta los 564,1 millones de euros y los ingresos por licencias y marketing hasta los 189,5 millones de euros, con el inicio del regreso paulatino al Camp Nou y la recuperación de los ingresos procedentes de las personalidades VIP.

    Estos datos no indican que el Barcelona esté al borde del colapso, pero es un club que atraviesa una grave crisis financiera y una paradoja sin precedentes: nunca en su historia ha ganado tanto como gana hoy, y nunca ha estado tan cargado de deudas como hoy. Su futuro está ahora pendiente de tres claves: finalizar el Espai Barça lo antes posible, aumentar los ingresos del nuevo estadio y refinanciar una montaña de deudas cuyos intereses han empezado a devorarlo todo.

Primera División
Levante crest
Levante
LEV
Barcelona crest
Barcelona
BAR