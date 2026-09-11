Del caso Gordon al proyecto de "absorber al Barcelona": las cuentas de Laporta desatan la polémica en Estados Unidos

Hablar de la crisis económica del Barcelona ya no es un asunto interno español, sino que se ha convertido en material jugoso para los mayores periódicos del mundo, especialmente en lo relativo a la gestión de los proyectos de la institución por parte de Joan Laporta, presidente del club catalán.

En esta ocasión, el diario "The Athletic" abrió los archivos del club catalán para revelar una paradoja económica que solo ocurre en el Camp Nou: ¿cómo puede perder dinero un club que ingresa mil millones de euros?

Basándose en los datos financieros oficiales de la temporada 2025/2026, el análisis estadounidense dibujó una imagen impactante del futuro económico del Blaugrana.

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