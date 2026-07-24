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Del bombazo de Boaddi al descubrimiento de Hosam Hassan: el Mundial, punto de inflexión en la carrera de 7 estrellas

FEATURES
A. Bouaddi
G. Puerta
O. Gill
P. Vite
K. Nakamura
H. Hassan
M. Senaya
World Cup
Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
Francia vs Marruecos
Francia
Marruecos
Marruecos
Colombia
Paraguay
Ecuador
Japón
Egipto
Ghana
Argentina
EE. UU.
Francia

Salieron de la sombra al primer plano de Europa: el Mundial 2026 cambia el mapa del mercado de fichajes

El impacto de la Copa del Mundo 2026 no se limitó a la coronación de España con el título por segunda vez en su historia, ni a los récords que batieron las grandes estrellas, sino que se extendió para redibujar el futuro de varios jugadores que entraron al torneo lejos de los focos y lo abandonaron convertidos en objetivos de los grandes clubes europeos.

A lo largo de 39 días y 104 partidos, el torneo impuso nuevos nombres en el panorama mundial, después de que aprovecharan la oportunidad para exhibir actuaciones destacadas ante los ojos de los ojeadores y los directores deportivos, y así ganar más valor en el mercado de fichajes y, quizás, situarse en el umbral de nuevas etapas de su trayectoria.

A continuación, los 7 jugadores más destacados cuyas acciones se revalorizaron notablemente gracias a lo que ofrecieron en el Mundial 2026, según la valoración de la plataforma "Opta".

  • Ayoub Bouaddi: la joven promesa marroquí que ha cautivado a los grandes

    Ayoub Bouaddi entró en el Mundial siendo uno de los nombres menos conocidos de la selección de Marruecos, pero salió como uno de los talentos emergentes más destacados del torneo.

    El joven centrocampista se aseguró un puesto de titular desde el primer partido ante Brasil, y mostró una gran personalidad pese a su corta edad, después de imponer su ritmo en el centro del campo gracias a su precisión en el pase y a su enorme confianza para conservar el balón bajo presión.

    Bouaddi destacó por su capacidad para dirigir el juego desde la posición más retrasada, además de por sus habilidades en el regate y en la salida con el balón, confirmando que reúne las cualidades de un centrocampista moderno.

    Y tras las actuaciones que ofreció con Marruecos, su nombre pasó a estar fuertemente vinculado con varios de los grandes clubes europeos, encabezados por el Manchester City, en medio de informaciones que hablan de un fichaje cuyo valor podría alcanzar los 100 millones de euros.

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  • Gustavo Poyet: el corazón latente del centro del campo de Colombia

    Gustavo Puerta no era uno de los jugadores más conocidos antes del inicio del torneo, pero rápidamente se convirtió en uno de los elementos más importantes de la selección colombiana.

    El centrocampista ofreció una actuación equilibrada que combinó la calidad técnica con el trabajo físico, ya que destacó por la precisión de sus pases y sus buenos movimientos entre líneas, además de su contribución en la construcción de los ataques y en la recuperación constante del balón.

    También mostró una gran capacidad para avanzar con el balón y generar ocasiones, sumado a su notable esfuerzo defensivo, confirmando así que es un jugador capaz de desempeñar múltiples funciones en el centro del campo.

    De esta manera, Puerta continuó con la progresión que había iniciado en los últimos años, reforzando sus opciones de dar el salto a un nivel superior en el fútbol europeo.

  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orlando Gil: el guardameta que obró el milagro de Paraguay

    Orlando Gill fue una de las mayores sorpresas del torneo, tras pasar de ser un guardameta sin experiencia internacional a convertirse en una de las grandes figuras del Mundial.

    La selección de Paraguay se apoyó en la organización defensiva y la disciplina táctica, pero el éxito de este sistema estuvo directamente ligado al gran nivel de Gill, quien detuvo un buen número de ocasiones de peligro y ofreció rendimientos constantes durante todo el torneo.

    Su momento más destacado llegó ante Alemania en los dieciseisavos de final, cuando fue protagonista en la eliminación de uno de los grandes favoritos, tanto durante el partido como en la tanda de penaltis, hasta convertirse en el centro de atención de la afición y de los medios de comunicación.

    Gracias a esta actuación, el guardameta de 26 años salió con una reputación completamente distinta, después de demostrar que es capaz de jugar al más alto nivel.

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  • Pedro Vite: el cerebro pensante de Ecuador

    Pese a la temprana eliminación de Ecuador del torneo, Pedro Vite fue uno de los jugadores que más miradas atrajo.

    El centrocampista combinó la creatividad en la generación de juego con la disciplina defensiva, y ofreció unas prestaciones completas que lo hicieron estar presente en las distintas fases del juego.

    Vite destacó por su capacidad para generar ocasiones, recuperar el balón y desempeñar labores defensivas y ofensivas al mismo tiempo, mientras que su partido ante Alemania vino a confirmar su valía, después de imponerse como uno de los mejores jugadores del encuentro.

    Estas actuaciones no pasaron desapercibidas, pues varios clubes europeos comenzaron a seguir al jugador, que parece candidato a vivir una nueva experiencia tras el Mundial.

  • Keito Nakamura: el extremo japonés que se dio a conocer

    Kito Nakamura aprovechó la ausencia de Kaoru Mitoma para asegurarse un puesto como titular con la selección japonesa, y no necesitó mucho tiempo para demostrar que merecía esta oportunidad.

    El extremo japonés ofreció una actuación audaz gracias a su gran velocidad y a sus habilidades en los duelos individuales, y contribuyó directamente en los goles de la selección de su país, ya fuera anotando o asistiendo.

    Asimismo, demostró una clara capacidad para penetrar las defensas y generar peligro por la banda izquierda, convirtiéndose en una de las principales sorpresas de la selección japonesa durante el torneo.

    Y pese a la eliminación de Japón en los dieciseisavos de final, Nakamura abandonó Norteamérica habiendo atraído el interés de varios clubes europeos, que han comenzado a seguir de cerca su futuro.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Haitham Hassan: el suplente que cambió su imagen en cuestión de minutos

    Haytham Hassan no necesitó demasiados minutos para demostrar que merece más protagonismo con la selección de Egipto, después de que el entrenador Hossam Hassan le concediera la oportunidad de representar a los Faraones por primera vez.

    Disputó apenas 126 minutos a lo largo de todo el torneo, pero fueron suficientes para dejar una fuerte impresión, especialmente durante el enfrentamiento ante Argentina en los octavos de final.

    El jugador de la banda derecha destacó por su atrevimiento en el regate y su velocidad en las transiciones ofensivas, y fue el autor del arranque que precedió al gol anulado de Mustafa Zico, antes de asistir posteriormente en el segundo gol egipcio con un pase decisivo que confirmó su gran influencia.

    Tras el torneo, el nombre del jugador del Real Oviedo despertó el interés de varios clubes, entre ellos el Celtic escocés, en una clara señal de que el Mundial cambió su posición en el mercado de fichajes.

  • Marvin Sanaya, la roca defensiva de Ghana

    Marvin Senaya ofreció una versión destacada en el costado derecho de la defensa de la selección de Ghana, y fue uno de los principales motivos de la solidez de las "Estrellas Negras" durante el torneo.

    El defensa se hizo conocido por su fuerza en los duelos individuales y su gran capacidad para recuperar el balón, algo que quedó claramente reflejado en el partido ante Inglaterra, cuando logró reducir el peligro de una de las principales claves del juego inglés.

    Sin embargo, su lesión en los dieciseisavos de final detuvo su recorrido de forma prematura y, muy probablemente, aplazó cualquier posible traspaso durante los primeros días tras el torneo.

    Pese a ello, Senaya sigue siendo uno de los nombres con más opciones de aparecer en el mercado de fichajes europeo durante el próximo periodo, después de demostrar que posee las cualidades necesarias para jugar en niveles más altos.