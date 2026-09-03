Se invirtieron varias temporadas en Anfield intentando encontrar una última línea de defensa fiable, mientras Jurgen Klopp iba ensamblando con cuidado un rompecabezas ganador del título. El guardameta sudamericano Alisson demostró ser una incorporación muy acertada en el verano de 2018.

Llegó con un precio de 67 millones de libras (90 millones de dólares), lo que le convirtió durante un breve periodo en el portero más caro del planeta, pero ha demostrado ser un dinero muy bien invertido. Alisson ha disputado más de 330 partidos con el Liverpool, marcando además un gol por el camino, y puede presumir de haber ganado la Premier League y la Champions League en un palmarés brillante.

Se ha activado una opción de ampliación de 12 meses en su contrato, pero no se han acordado nuevas condiciones. Eso significa que, tras haber superado su 34º cumpleaños, Alisson dejará Merseyside cuando llegue a su fin la presente temporada.

Sustituirle no será una tarea sencilla, dado todo lo que ha logrado a lo largo de nueve años en Inglaterra, con Giorgi Mamardashvili todavía considerado una opción de recambio, mientras Lucca Brughmans, de 18 años, que llegará procedente del Genk belga, sigue siendo un proyecto relativamente poco probado.