«Dejando a un lado a Lionel Messi»: Lamine Yamal es «el mejor», según Gavi, mientras las estrellas del Barcelona buscan el Mundial con España

Yamal recupera poco a poco su ritmo tras una lesión en el isquiotibial que interrumpió su preparación para el Mundial. Con la selección española ha sumado 19 minutos ante Cabo Verde, 45 —con gol— frente a Arabia Saudí y 76 contra Uruguay.

En una entrevista con La Vanguardia, Gavi destacó su calidad: «Quizá aún no esté al 100 %. Pero Lamine, al 70 %, ya es el mejor. A medida que pasen los partidos, irá mejorando».