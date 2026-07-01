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«Dejando a un lado a Lionel Messi»: Lamine Yamal es «el mejor», según Gavi, mientras las estrellas del Barcelona buscan el Mundial con España
Mejorar la precisión en los partidos
Yamal recupera poco a poco su ritmo tras una lesión en el isquiotibial que interrumpió su preparación para el Mundial. Con la selección española ha sumado 19 minutos ante Cabo Verde, 45 —con gol— frente a Arabia Saudí y 76 contra Uruguay.
En una entrevista con La Vanguardia, Gavi destacó su calidad: «Quizá aún no esté al 100 %. Pero Lamine, al 70 %, ya es el mejor. A medida que pasen los partidos, irá mejorando».
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La comparación con Lionel Messi
A sus 18 años, Yamal ya tiene un palmarés impresionante: ganó el Golden Boy, la Euro 2024 con España y tres Ligas con el Barcelona.
Además, quedó segundo en el Balón de Oro 2025, solo por detrás de Ousmane Dembélé. Al preguntarle si es el mayor talento del planeta, Gavi lo situó justo detrás de un ocho veces ganador del Balón de Oro: «Aparte de Lionel Messi, lo veo como el mejor. Siempre lo apoyaré, en lo bueno y en lo malo», añadió.
Cómo hacer frente a una intensa presión internacional
La intensa presión mediática de un gran torneo puede abrumar a los jugadores jóvenes, pero Yamal ha mostrado una madurez extraordinaria. Gavi admitió que le sorprende cómo su compañero afronta la fama mundial sin inmutarse.
«A veces le digo que no entiendo cómo lo hace, porque nunca se siente abrumado. Si yo estuviera en su lugar, me resultaría muy difícil y me estresaría, pero Lamine lo lleva todo muy bien y parece que no le afecta. Es una cualidad fantástica», añadió Gavi.
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¿Qué le depara el futuro a España?
España afina su táctica para el duelo de dieciseisavos contra Austria. Luis de la Fuente duda con el centro del campo y con la forma de Yamal. Los europeos deben jugar en bloque para avanzar y soñar con la final del Mundial.