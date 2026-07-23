Dejan Kulusevski y Mohammed Kudus se quedan fuera de la gira de pretemporada del Tottenham por sus lesiones

Los aficionados del Tottenham se han llevado una decepción al saber que Kulusevski y Kudus no viajarán al hemisferio sur. El equipo de Roberto De Zerbi jugará tres partidos en Auckland y Sídney tras ganar 1-0 al MK Dons.

La ausencia de Kudus es especialmente frustrante, pues se esperaba su regreso tras la grave lesión de cuádriceps sufrida ante el Sunderland en enero. Aunque ya entrenaba en el gimnasio del club, se optó por dejarlo en Londres para que continúe su recuperación sin arriesgarse a la exigencia de una gira transcontinental.



