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Dejan Kulusevski da un paso de gigante hacia su regreso con el Tottenham antes del duelo contra el Manchester United
Un regreso al terreno de juego muy esperado
Kulusevski ha alcanzado un momento clave en su proceso de recuperación, al participar en su primera situación de partido en más de 500 días. El internacional sueco ha estado atrapado en una pesadilla de lesiones desde mayo de 2025, luchando contra un complejo problema en la rótula que obligó a dos intervenciones quirúrgicas distintas en un periodo de diez meses. El exatacante de la Juventus ha afrontado un durísimo camino hacia la recuperación, que incluyó un reciente contratiempo que le apartó brevemente de los entrenamientos del primer equipo.
Sin embargo, ha logrado aumentar con éxito su carga de trabajo durante el parón internacional de tres semanas. Los servicios médicos del club han estado supervisando su progreso con extremo cuidado, asegurándose de que su reintroducción al fútbol de alta intensidad se gestione para evitar cualquier complicación adicional en la rodilla. En un paso importante hacia adelante, Kulusevski participó en un partido de entrenamiento de 11 contra 11 celebrado en Hotspur Way durante la segunda semana de la ventana internacional. Fue incluido en un equipo formado por jugadores veteranos del primer equipo, enfrentándose a un conjunto compuesto por promesas sub-21 y sub-18 del Tottenham, según informó el Daily Mail.
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De Zerbi se enfrenta a un quebradero de cabeza con la alineación
El momento de la progresión de Kulusevski es crucial para el entrenador Roberto De Zerbi, que todavía no ha podido utilizar al extremo en un partido oficial desde que tomó las riendas. El técnico italiano lidia actualmente con una creciente lista de problemas de disponibilidad en su plantilla. El capitán Micky van de Ven sufrió una lesión en un dedo durante el parón internacional, mientras que el también defensa neerlandés Jan Paul van Hecke arrastra un problema en el pie que ha limitado su participación.
Además, en el Tottenham están pendientes del estado físico de Pedro Porro, que se vio obligado a abandonar la convocatoria de España por una lesión en los isquiotibiales sufrida en la reciente derrota ante el Aston Villa. Con jugadores clave como Mykhailo Mudryk, Xavi Simons y Wilson Odobert también de baja, el posible regreso de Kulusevski supone un rayo de esperanza para una plantilla que ha sido llevada al límite durante las primeras semanas de la temporada.
Precaución médica en Hotspur Way
A pesar de las noticias positivas sobre el sueco, el renovado departamento médico del Tottenham, encabezado por el director de rendimiento Dan Lewindon, mantiene una postura conservadora. El club está decidido a evitar las crisis de lesiones que marcaron sus dos temporadas anteriores, en las que los problemas físicos contribuyeron a dos 17º puestos consecutivos. La permanencia la pasada temporada solo se confirmó en la última jornada, lo que provocó una revisión total del enfoque del club en la gestión de la carga de los jugadores.
La integración cautelosa de Kulusevski forma parte de esta estrategia más amplia para proteger la salud a largo plazo de la plantilla. Dada la duración de su ausencia, el equipo médico desconfía de precipitar su regreso demasiado pronto al entorno de alta intensidad de la Premier League. Cada paso de su vuelta está siendo monitorizado con datos para garantizar que puede responder a las exigencias físicas del sistema táctico de De Zerbi sin arriesgarse a otra baja de larga duración.
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Choque crucial en Old Trafford
El Tottenham afronta el fin de semana en el último puesto de la clasificación de la Premier League, después de no haber logrado ni una sola victoria en sus cinco primeros partidos. Con solo dos puntos y dos goles en su haber, la presión aumenta sobre la plantilla para cambiar el rumbo. La próxima visita a Old Trafford presenta un desafío enorme ante un Manchester United que también busca recuperar sensaciones bajo las órdenes de Michael Carrick. Aunque está por ver si Kulusevski estará listo para un puesto en el banquillo ante el United, su regreso a los entrenamientos con partidos sugiere que está entrando en la fase final de su rehabilitación.
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