Dejan Kulusevski, baja por lesión desde hace tiempo en el Tottenham, se incorporará a la selección sueca de cara a la repesca del Mundial

El seleccionador de Suecia, Graham Potter, ha convocado al extremo para la concentración de marzo, de cara al crucial enfrentamiento contra Ucrania, dando prioridad a su influencia en la moral del equipo. Aunque el técnico admitió que la recuperación física del jugador ha sido más lenta de lo previsto, cree que contar con el delantero en el grupo tiene un valor incalculable.

«Dejan está en España, así que creo que vendrá aquí a reunirse con nosotros. Será estupendo verle. En la fase en la que se encuentra su rehabilitación, no hay ningún problema», declaró Potter a Aftonbladet. «Para otros es más difícil porque se encuentran en una fase de la rehabilitación en la que les resulta más complicado estar sobre el terreno de juego. Pero Dejan vendrá y será fantástico».