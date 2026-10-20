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Dejan Kulusevski asegura que es «más inteligente» y «un hombre diferente» tras poner fin a una pesadilla de 526 días por lesión en una victoria del Tottenham
Una nueva perspectiva del juego
Kulusevski se ha descrito como «más inteligente» y «un hombre diferente» tras volver a competir después de casi un año y medio apartado de los terrenos de juego. El extremo entró en el minuto 86 entre una ovación en pie, en su primera aparición desde que sufrió una devastadora lesión de rodilla el 11 de mayo de 2025. Su regreso coincidió con la primera victoria del Tottenham en la Premier League esta temporada, después de que derrotara al Coventry City por 3-1.
Kulusevski no tardó en señalar que el tiempo alejado del campo ha cambiado su perspectiva del fútbol y de su propia identidad como deportista profesional. «Estoy muy agradecido de haber tenido que pasar por ello. Ahora estoy listo para jugar al fútbol. Ahora me veo de otra manera. Creo que soy un hombre diferente. El mismo que quiere jugar al fútbol, pero un poco más inteligente, así que estoy contento», declaró Kulusevski a Sky Sports.
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Una estrella del Tottenham acepta las dificultades
Al reflexionar sobre el desgaste psicológico y físico de su ausencia, el exjugador de la Juventus prefirió centrarse en el crecimiento personal que experimentó lejos de los focos de la máxima categoría. Se mostró orgulloso de la fortaleza que necesitó para superar un periodo tan largo sin disputar partidos oficiales. Su regreso supone un importante impulso para el club del norte de Londres, que ha echado en falta sus carreras directas y su creatividad por las bandas.
El extremo se mostró filosófico al hablar de las dificultades que había afrontado durante los 17 meses anteriores. «Le contaré a todo el mundo cómo ha sido este camino. Ha sido un camino increíble, aunque a veces sea duro; lo duro es hermoso», afirmó Kulusevski.
El largo camino para recuperar la forma física
Kulusevski sufrió una lesión compleja de rodilla y graves daños en el cartílago durante un partido contra el Crystal Palace. El mediapunta sueco fue operado poco después, pero su recuperación sufrió un grave revés cuando unas complicaciones en la cicatrización hicieron necesaria una segunda intervención correctiva el invierno siguiente. Entre ambos contratiempos, el exjugador de la Juventus se perdió toda la temporada 2025–26 y tuvo que afrontar un año y medio de solitarias sesiones de gimnasio y rehabilitación intensiva para salvar una carrera que iba en ascenso. Tras casi dieciocho meses sin competir, su regreso supuso un desenlace tan apropiado como triunfal para una de las etapas más duras de su carrera.
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De Zerbi elogia a los líderes del vestuario
Aunque el regreso de Kulusevski acaparó muchos titulares, la noche también fue importante para James Maddison, que fue titular con el club por primera vez desde principios de mayo de 2025. El entrenador Roberto De Zerbi ha dosificado cuidadosamente los minutos de Kulusevski y Maddison, pero reconoció que su aportación va mucho más allá de lo que ofrecen durante los noventa minutos. El técnico italiano destacó el liderazgo y el aura que ambos aportan al grupo y sugirió que su regreso ha levantado el ánimo de toda la plantilla en un periodo de transición para el club.
«Son jugadores diferentes, con distinto talento, experiencia y personalidad», señaló De Zerbi tras el partido. «Con ellos en el vestuario, hay otro ambiente».
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