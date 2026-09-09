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«¡Déjame en paz!» Ryan Giggs revela cómo la estrella de 116 millones de libras del Manchester City, Elliot Anderson, rechazó su desesperada petición de fichar por el Manchester United en el campo de golf
Un encuentro casual en el green
La búsqueda de talento de primer nivel suele producirse a puerta cerrada, pero Giggs ha revelado que adoptó un enfoque más personal cuando intentó fichar a Anderson para el Manchester United. En declaraciones en Rio Ferdinand Presents: The Debrief, el emblemático extremo detalló cómo trató de aprovechar un encuentro casual con el centrocampista inglés durante sus vacaciones, justo antes del Mundial.
Giggs admitió que no se contuvo cuando se dio cuenta de que estaba compartiendo el campo con el que entonces era objetivo del United. "Fue literalmente unos días antes de que se fuera al Mundial. Le atosigué", dijo Giggs a Ferdinand.
"Al principio no sabía muy bien cómo encajarlo y luego se relajó un poco. Pero durante los primeros cuatro o cinco hoyos nos estábamos cruzando constantemente. Y al final me dijo: '¿quieres dejarme ya en paz? ¿Puedes dejarme jugar al golf, por favor? Estás en problemas'"
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La realidad financiera del acuerdo por Anderson
A pesar de la ofensiva de seducción de uno de los mejores jugadores de la historia del United, el Manchester United acabó quedándose fuera de la operación por su elevado coste. El Manchester City se hizo con Anderson por una cantidad de 116 millones de libras, una cifra que cambió el panorama del mercado de verano.
Al reflexionar sobre la enorme magnitud del traspaso, Ferdinand respaldó el estilo agresivo de reclutamiento de Giggs, pero reconoció las limitaciones económicas del Manchester United. "Eso es lo que hago cuando veo a algunos jugadores. Me da igual. Tienes que probar de todo para sacar adelante estas operaciones. Es una locura, eso sí. Obviamente, el precio era una barbaridad. Y es simplemente una cantidad astronómica. El Man United no tiene presupuesto para pagar eso".
La sorprendente preferencia de Guardiola por el United
Durante la entrevista, Giggs pasó a otra anécdota intrigante relacionada con el exentrenador del Manchester City Pep Guardiola. Recordó una cena a la que asistieron varios pesos pesados del fútbol, entre ellos Sir Alex Ferguson, en la que surgió el tema de la plantilla del United. Giggs quería saber qué jugador admiraba más el técnico acostumbrado a ganar dentro de las filas de su rival ciudadano.
Giggs rememoró la conversación de hace varios años y señaló que el técnico catalán tuvo las ideas increíblemente claras sobre a quién querría en su propio equipo.
"Éramos unos ocho, así que él [Ferguson] me sentó al lado de Pep, esto fue hace, diría yo, unos ocho o nueve años", recordó Giggs. "Fui a preguntarle a Pep: '¿Sabes, quién te gusta del United?', y él dijo: 'Bueno, ¿quién crees?'
"Así que dije, ¿De Gea? Él dijo que no. ¿Luke Shaw? Yo estaba como, no. Dijo: 'El mejor jugador del Manchester United, Marcus Rashford. Me lo llevaría mañana mismo'. Y eso me hizo [pensar], ¿qué está viendo Pep? Y eso era, obviamente, como delantero centro".
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Se acerca el derbi en Old Trafford
La revelación sobre el interés inicial de Guardiola por Rashford aporta un contexto fascinante a la carrera del delantero en Old Trafford. Aunque Rashford ha tenido que reconstruir su carrera fuera, cedido, en las últimas temporadas, el hecho de que el técnico del City lo señalara como el «mejor jugador» del United dice mucho sobre su techo como profesional.
Mientras el United se prepara para recibir al City este domingo, las historias compartidas por Giggs sirven como recordatorio de los estrechos márgenes que existen en la captación de élite y del respeto mutuo que hay entre rivales. Los aficionados del United se quedarán preguntándose qué podría haber pasado si la propuesta de Giggs en el campo de golf hubiera salido adelante, o si Rashford alguna vez hubiera hecho el impensable cambio al lado azul de la ciudad.
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