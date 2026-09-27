¡Déjà vu! El incombustible Luka Modric recuerda el icónico debut de Slaven Bilic tras marcar en la victoria de Croacia sobre Chequia

La historia tiene una curiosa forma de repetirse en el mundo del fútbol internacional y, para Croacia, esa historia involucra a su capitán talismán y a una cara conocida en el banquillo. Modric fue el artífice de una victoria vital el sábado por la noche, rebobinando los años para liderar a un equipo joven en un duelo exigente. El triunfo fue el regalo de bienvenida perfecto para Bilic, que ha regresado al frente de Croacia para inyectar savia nueva a la plantilla. Para Modric, el gol tuvo un aire surrealista de simetría, al evocar su aportación en el primer partido de Bilic como seleccionador hace dos décadas. En 2006, en el primer encuentro de Bilic como seleccionador de Croacia, un joven Modric marcó en una famosa victoria por 2-0 sobre Italia en Livorno.

«Es bonito volver a marcar, estoy feliz. Marqué un gol, si no me equivoco, en el debut de Slaven, un gol contra Italia. Ahora ha vuelto, y vuelve a ser un gol; no está mal. Por supuesto, estoy más contento por la victoria», admitió Modric, tal y como recoge Jutarnji.