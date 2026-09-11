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«¡Deja de hacer promesas!»: el primer ministro marroquí interviene después de que el jefe del fútbol afirmara que la final del Mundial 2030
Fricción interna por los planes para el Mundial
El primer ministro de Marruecos, Akhannouch, ha lanzado una seria advertencia a Fouzi Lekjaa, presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol (RMFF), instándole a dejar de hacer garantías públicas sobre la sede de la final del Mundial de 2030. El torneo, que conmemora el centenario de la competición, está previsto que sea coorganizado por Marruecos, España y Portugal, con partidos inaugurales también disputándose en Sudamérica para honrar la historia del evento.
Según informó BBC Sport, la tensión estalló después de que Lekjaa afirmara públicamente en un acto de un partido político que el nuevo estadio de Casablanca tendría el «honor» de acoger la final. Sin embargo, con la sede del partido decisivo aún sin confirmar por la FIFA, el primer ministro intervino para evitar una ruptura diplomática con sus coanfitriones europeos.
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El primer ministro exige respeto diplomático
En un mitin, Akhannouch fue claro en su valoración de la situación y le dijo a Lekjaa: «No os ofrezcáis a acoger la gran final en Marruecos mientras todavía no hayamos tratado el asunto con nuestros aliados, España y Portugal. Debe haber un poco de respeto, hermanos. Dejad de utilizar promesas electorales para dejarnos en la estacada. Son asuntos enormes. Decidir dónde se disputará la final es una cuestión de gran importancia».
La FIFA aún no ha hecho un anuncio formal sobre el asunto y se ha limitado a afirmar que «se tomará una decisión a su debido tiempo». Mientras el país norteafricano está presionando con fuerza para llevar la final a África por primera vez desde que Sudáfrica acogió el torneo en 2010, las autoridades del fútbol español mantienen la misma confianza en que el partido estrella se dispute en su territorio.
España sigue confiando en acoger
Rafael Louzan, el presidente de la federación española de fútbol (RFEF), se ha mostrado firme en su convicción de que España es la elección natural para la final. «Aunque no se ha tomado ninguna decisión, creo que España es el lugar porque no puede ser de otra manera», declaró Louzan a la radio Cadena SER. «Como saben, actualmente somos campeones del mundo. Creo que la capacidad organizativa de España para grandes eventos está fuera de toda duda y por eso la realidad dicta que la gran final no puede ni debe celebrarse en ningún otro sitio que no sea España».
La candidatura española se ve reforzada por el reciente éxito de su selección masculina, que derrotó a Argentina para conquistar su segundo título del Mundial el pasado verano. Con infraestructuras de primer nivel ya disponibles, incluido el recién renovado Santiago Bernabéu de Madrid y la ampliación en curso del Spotify Camp Nou de Barcelona, la RFEF considera que tiene ventaja en las negociaciones pese a los ambiciosos proyectos de estadios que están actualmente en marcha en Marruecos.
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La batalla de los megaestadios
Con el objetivo de asegurarse la final, Marruecos está construyendo actualmente un gigantesco estadio con capacidad para 115.000 espectadores que, una vez completado, se convertiría en el mayor recinto del mundo dedicado exclusivamente al fútbol. Este ambicioso proyecto está concebido para rivalizar con los legendarios estadios de España.
El calendario para una decisión final sigue siendo flexible, como demuestra la planificación del Mundial de 2026, en la que Nueva Jersey no fue confirmada como sede de la final hasta principios de 2024. Por ahora, el gobierno marroquí parece dispuesto a gestionar las expectativas y mantener buenas relaciones con España y Portugal.
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