El primer ministro de Marruecos, Akhannouch, ha lanzado una seria advertencia a Fouzi Lekjaa, presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol (RMFF), instándole a dejar de hacer garantías públicas sobre la sede de la final del Mundial de 2030. El torneo, que conmemora el centenario de la competición, está previsto que sea coorganizado por Marruecos, España y Portugal, con partidos inaugurales también disputándose en Sudamérica para honrar la historia del evento.

Según informó BBC Sport, la tensión estalló después de que Lekjaa afirmara públicamente en un acto de un partido político que el nuevo estadio de Casablanca tendría el «honor» de acoger la final. Sin embargo, con la sede del partido decisivo aún sin confirmar por la FIFA, el primer ministro intervino para evitar una ruptura diplomática con sus coanfitriones europeos.