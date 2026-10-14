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«Defender bien se ha convertido en una vergüenza»: Massimiliano Allegri carga contra el Nápoles tras su debacle en la Champions League ante el Villarreal
Allegri estalla por el nivel defensivo
El entrenador del Napoli quedó consternado tras ver cómo su equipo desperdiciaba una ventaja y perdía 3-1 ante el Villarreal en la Champions League. Los partenopeos no lograron mantener el orden táctico durante una segunda parte caótica, lo que llevó al técnico a cuestionar la actitud del fútbol moderno hacia la solidez defensiva. Allegri fue especialmente crítico con la reacción de su equipo ante las adversidades sobre el terreno de juego y sugirió que se está perdiendo el arte fundamental de defender.
«Saber defender se ha convertido casi en una vergüenza, y eso no significa necesariamente hacerlo cerca de tu propia portería», declaró el veterano técnico a Sky Sport Italia. «Pero si luego cedes en el centro del campo y no marcas arriba... En la Champions League, los demás cometen pocos errores técnicos. Hay que prestar más atención a la defensa, aunque defensivamente lo hicimos bastante bien, pero permitimos muchos disparos desde fuera. Tenemos que mejorar en este aspecto defensivo».
- Getty Images Sport
Una fractura en la unidad del equipo
Más allá de los errores tácticos, Allegri se mostró decepcionado por el hundimiento anímico de sus jugadores después de que el Villarreal lograra el empate. Observó que el equipo dejó de funcionar como un bloque y que los jugadores intentaron ganar el partido por su cuenta en lugar de ceñirse al plan de juego colectivo. El entrenador cree que esa falta de madurez en partidos decisivos debe corregirse de inmediato si quieren avanzar en la competición.
«La característica de un equipo fuerte es que no se descompone ni se parte; en la segunda parte, todos quisimos resolver el partido por nuestra cuenta», explicó Allegri. «Esta noche, como en el partido contra el Frosinone, tomamos algunas decisiones equivocadas. Tenemos que reflexionar porque aún tenemos la posibilidad de pasar de ronda, pero deberíamos haber tenido más paciencia con el balón. El problema es que sufrimos demasiado atrás; necesitamos equilibrio, porque, si no, el equipo se parte y concede espacios».
La curva de aprendizaje en la Champions League
Allegri admitió que su equipo está notando el salto de calidad que supone competir en la élite del fútbol europeo. Aunque el Napoli puede disimular ciertas carencias ante rivales más modestos en las competiciones nacionales, la Champions League no ofrece esa posibilidad. El técnico señaló que los errores técnicos se castigan con mucha más dureza en esta competición, que exige un nivel de concentración que sus jugadores no lograron mantener durante los noventa minutos en España.
«Los errores pueden ocurrir durante un partido. La cuestión es que después hay que seguir jugando con total tranquilidad, jugando como equipo, y esta noche, en un momento dado, dejamos de jugar como equipo. Esa es la verdad», comentó Allegri. También señaló que la diferencia de intensidad entre las competiciones nacionales y las europeas es palpable: «Poco a poco llegaremos a ese nivel, porque el nivel de la Champions League es más alto. Cuando juegas contra equipos medianos o pequeños no lo notas, pero cuando juegas contra equipos de Champions League, sí».
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Aviso antes del viaje a Venezia
Ante el inminente regreso de la Serie A, Allegri advirtió a su plantilla de que su estado de forma actual podría depararle más momentos bochornosos si no cambia de mentalidad. El Nápoles se enfrentará al Venezia, y el técnico descartó de inmediato que el partido de liga fuese a ser fácil. Exigió recuperar la humildad y la capacidad de trabajo que caracterizan a los equipos italianos de éxito, independientemente de la posición del rival en la clasificación.
«Si no vamos a Venecia con la humildad y el respeto necesarios para ponernos a su altura, ante un buen equipo que no merece el puesto que ocupa en la clasificación, saldremos con los huesos rotos», concluyó Allegri.
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