El Barcelona se prepara para la era pos-Lewandowski. El director deportivo, Deco, admite que fichar a un sustituto es complicado. El delantero polaco se despidió con emoción del Camp Nou, y el club busca urgentemente un nuevo ‘9’.

En declaraciones a ESPN sobre la búsqueda de un nuevo ‘9’, Deco admitió: «Es casi imposible sustituir a Robert, el mejor delantero de los últimos años. En el Barça es difícil de sustituir, pero el fútbol es así. Ferran [Torres] llegó como extremo y se transformó en un 9. Es hora de tomar decisiones y reforzar el equipo», explicó el excentrocampista del Barça.