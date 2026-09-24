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Deco: no me preocupa Mourinho, no esperábamos la explosión de Raphinha y los árbitros pueden equivocarse

Barcelona
Real Madrid
Deco
J. Mourinho
Raphinha
Primera División
España

Deco, director deportivo del Barcelona, habló sobre las últimas novedades en torno al conjunto catalán durante su habitual visita a la cumbre del fútbol que organiza la Federación Portuguesa.

Deco hizo declaraciones a varios medios de comunicación, entre ellos el diario As, que mantuvo con él una entrevista en exclusiva.

Deco afirmó: "Julián Álvarez es pasado. La idea siempre fue fichar a un delantero puro con versatilidad y capacidad para participar en la construcción del juego, y Julián era uno de los jugadores que reunían esas características".

Y continuó: "No fue posible. Presentamos una oferta, pero el Atlético de Madrid siempre insistió en que no lo vendería, y tuvimos que buscar otras soluciones".

Señaló: "Gabriel Jesus no estaba en los planes, porque no conocíamos su situación, ya que se hablaba mucho de la posibilidad de que renovara su contrato con el Arsenal, y cuando decidimos que fichar a Julián era imposible, empezamos a buscar soluciones, y Jesus fue la opción ideal para nosotros".

Y recalcó: "Julián es pasado, y debemos mirar hacia adelante. Estamos contentos con lo que tenemos, y espero que a él también le vaya bien y que ayude a su club, y al final eso es lo que importa".

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    Mourinho, uno de los mejores entrenadores de la historia

    Sobre José Mourinho, entrenador del Real Madrid, comentó: "Es bueno tenerlo en LaLiga. Como competidor, hace las cosas más difíciles, pero me alegro por él, porque creo que es uno de los mejores entrenadores de la historia".

    Y añadió: "¿La personalidad de Mourinho genera cierta preocupación ante la polémica arbitral? No estamos preocupados. Creo que debemos centrarnos en nosotros mismos".

    Afirmó: "Está claro que siempre habrá polémicas arbitrales, y siempre habrá decisiones que favorezcan a una de las partes, unas veces a un equipo y otras veces al otro, y a veces no creo que sea algo proporcionado".

    Y recalcó: "Considero que los árbitros pueden equivocarse, y eso puede ocurrir en algún momento. La tecnología del videoarbitraje llegó para corregir muchas cosas, pero al mismo tiempo a veces no lo corrige todo. En cualquier caso, las polémicas arbitrales seguirán existiendo. Es una cuestión histórica en España, en Italia y en todas partes".

    Deco explicó: "Al final, no seremos nosotros quienes pongamos fin a este asunto. Creo que la transparencia y la claridad de las cosas son siempre importantes, pero no quiero entrar en ese terreno. En el Barcelona nos centramos en nosotros mismos, y siempre haremos todo lo que esté en nuestra mano, e intentaremos mejorar cada día. Y no puedo opinar sobre lo que ocurre en el otro lado".

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    Descubrimos una nueva faceta de Raphinha

    Y prosiguió: «¿Estuvo Lautaro cerca del Barcelona? Lautaro es un icono en el Inter de Milán, y por respeto al jugador y al equipo italiano, cuando nos dijeron que no estaba disponible para la venta, no intentamos avanzar en la operación ni volvimos a hablar de ella».

    Y añadió: «Jay Gabriel estuvo en el Barcelona. ¿Hay novedades sobre él? No, no hay nada que decir sobre este chico. Es habitual que siempre se vincule a algunos jugadores con nosotros, y hay grandes intereses detrás de ello. Aunque sean jugadores jóvenes, no nos interesa ningún jugador. Y en cuanto a su situación, no estoy seguro de lo que ocurrió. No lo sé. Sigue siendo jugador del Manchester United».

    Y señaló: «¿Raphinha como delantero puro? Estamos contentos de haber descubierto una nueva faceta de Raphinha, pero lo más importante es que él también está feliz. Desempeñar ese rol es diferente; a veces no toca el balón de forma continua, a diferencia de cuando juega en la banda, donde tienes el balón la mayor parte del tiempo, y por eso cambia la naturaleza del juego».

    Y afirmó: «Debe estar preparado para atacar por detrás de los defensas. No esperábamos que ofreciera este nivel de rendimiento, o al menos no esperábamos que llegara a este nivel, pero su calidad es excepcional y magnífica, y por eso creo que es capaz de jugar en esta posición».

    Y concluyó: «¿João Cancelo? Tiene la calidad que le permite jugar en cualquier posición. Es uno de los mejores laterales del mundo y, técnicamente, es uno de los jugadores más brillantes de los últimos años. Creo que el Barcelona le va perfecto, porque el Barcelona en su esencia se basa en la calidad técnica».

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