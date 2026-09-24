El presente de Lautaro Martínez sigue llamándose Inter. El capitán del Inter sigue encadenando goles y actuaciones de primer nivel con la camiseta del Inter, pero hubo un momento, durante el pasado verano, en el que la posibilidad de verlo con otra camiseta, la del Barcelona, se volvió una amenaza a las puertas de Viale della Liberazione.





El club catalán realmente intentó fichar al delantero argentino y no se descarta que el asalto pueda reactivarse en los próximos mercados de fichajes. Así lo confirmó a los micrófonos de Sky y Sportitalia el director deportivo del club catalán, Deco, quien explicó los motivos del frenazo veraniego, pero también reiteró su aprecio por un jugador definido como "espectacular".



