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imago-sport-1082245952.jpgJoan Gosa
Loai Mohamed

Traducido por

Deco: la exclusión de dos jugadores del Barcelona del Balón de Oro es un "escándalo" y rechazamos fichar a un jugador del Real Madrid

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Un directivo del Barça admite: será difícil enfrentarse al Madrid en esta situación

Deco, director deportivo del Barcelona, mostró su sorpresa por la exclusión de dos jugadores del equipo de la lista de los treinta candidatos a ganar el Balón de Oro, mientras que habló de otros asuntos, entre los que destacó el rechazo del club a fichar a Bernardo Silva, actual centrocampista del Real Madrid, el pasado verano cuando era jugador de su anterior equipo, el Manchester City.

Deco, durante una entrevista con la emisora "El Món a RAC 1", expresó su gran satisfacción por el inicio de temporada del Barcelona bajo la dirección del entrenador Hansi Flick, confirmando al mismo tiempo su confianza en el proyecto deportivo del club.

  • Arranque potente

    Deco dijo sobre el fuerte inicio del Barcelona: "Sabía que empezaríamos bien y con fuerza, basándome en lo que habíamos visto. Marcar esta cantidad de goles es algo especial, pero la verdad es que me entusiasma más el trabajo diario que los partidos".

    Y añadió, según recogió "Mundo Deportivo": "Cuando ves el nivel de los entrenamientos, la confianza y el espíritu que tiene el equipo, y descubres que lo que ves en los partidos todavía te sorprende, eso te da una alegría y una seguridad mayores".

    Lee también:

    La oferta del Barcelona y la respuesta del Atlético: Deco revela por primera vez los entresijos del fichaje de Álvarez

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  • Gordon: el fichaje que el Barcelona necesitaba

    El director deportivo del Barcelona explicó que el club buscaba jugadores con energía y potencia física, además de calidad técnica, especialmente tras el sufrimiento del equipo la temporada pasada cuando Raphinha se ausentaba de los partidos.

    Y afirmó: "El problema no estaba en la calidad, sino que necesitábamos jugadores con fuerza e intensidad, junto a las capacidades técnicas imprescindibles en el Barcelona".

    Y añadió que el club siguió a Anthony Gordon, pese a la dificultad de fichar a jugadores de la Premier League, señalando que Flick vio en él al jugador que más se ajustaba a las características requeridas, antes de que se llegara a un acuerdo sobre las cifras y se cerrara la operación.

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  • ¿Por qué no se incorporó Bernardo Silva?

    Deco habló sobre la posibilidad de fichar a Bernardo Silva, asegurando que la estrella portuguesa no era la opción adecuada desde el punto de vista deportivo y económico.

    Y dijo: "Bernardo es un jugador que me gusta mucho, y es uno de los mejores jugadores del mundo en los últimos años, pero su posición no era la que buscábamos en cuanto a características".

    Y continuó: "Nos llegó información de que quería venir, y eso nos habría aportado, pero no encajaba con nuestros criterios económicos. Nosotros no le prometemos a ningún jugador ser titular. Le damos al entrenador lo que necesita, y si el jugador quiere otra cosa, lo dejamos".

    Silva se incorporó desde el Manchester City a las filas del Real Madrid el pasado verano, y se convirtió en un jugador titular en la alineación de su compatriota José Mourinho.

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  • Rodri: ¿cómo se movió el Barcelona?

    Deco reveló los detalles de los movimientos del Barcelona por Rodri, aclarando que en un principio el club no creía que el jugador del Manchester City fuera a estar disponible en el mercado de fichajes.

    Y dijo: "Hace varios meses no pensábamos en fichar a Rodri, porque creíamos que no dejaría el Manchester City, especialmente con un año restante de contrato".

    Y añadió: "Cuando empezaron a llegarnos noticias sobre la posibilidad de su salida, contacté con Hugo Viana (el director deportivo del Manchester City) para conocer la realidad del asunto, y me dijo que tenía una oferta para renovar su contrato, pero también me aclaró que, si llegaba otra oferta, el club no podría retenerlo".

    Deco señaló que el Barcelona informó a Flick de esta posibilidad y obtuvo su aprobación, antes de que el club comenzara a contactar con el agente del jugador.

    Y sobre la posibilidad de que Rodri se traslade al Real Madrid, Deco se limitó a decir: "En ese caso, tendríamos que hablar con él".

  • El futuro de Raphinha

    Deco elogió el rendimiento de Raphinha en el Barcelona, y aseguró que el jugador se siente feliz en el club y que el entrenador Flick ha logrado sacar lo mejor de él.

    Y afirmó: "Cada jugador tiene su orgullo, pero Raphinha ha construido su historia dentro del club y cuenta con el respeto de sus compañeros en el vestuario. Está feliz aquí, y eso es algo importante".

    Sobre la posibilidad de renovar su contrato, que se extiende hasta 2028, dijo: "Siempre seguimos de cerca la situación de nuestros jugadores para no llevarnos sorpresas con los expedientes de renovación. También está el principio del mérito y el equilibrio entre los contratos, y hablaremos con él".

  • Yamal, el más merecedor del Balón de Oro

    Deco expresó su total apoyo a que Lamine Yamal gane el Balón de Oro de 2026, al considerar que el astro del Barcelona es el candidato más destacado para él.

    Y afirmó: "Creo que es el primer candidato. No tengo ninguna duda al respecto. Realizó una temporada extraordinaria con el Barcelona y fue decisivo en la conquista de la Liga".

    Y añadió: "Me encanta el fútbol. Es como cuando Leo ganaba el Balón de Oro porque era el mejor. En este caso también, no hay mucho que discutir sobre el asunto".

  • Cubarsí es el «Lamine de los defensas»

    Deco también eligió a Pau Cubarsí como el mayor talento defensivo del fútbol, al afirmar: "Para mí, es el Lamine Yamal de los defensas. Es el talento más impresionante".

    Y añadió: "Siempre hablamos con Bojan sobre la evolución de los jugadores. Lo que ha hecho Cubarsí es asombroso, tanto por su forma de progresar como por su liderazgo en el equipo y su atención a los pequeños detalles".

  • La exclusión de Pedri y Raphinha, un "escándalo mundial"

    Deco criticó la ausencia de Pedri y Raphinha entre los candidatos al Balón de Oro, afirmando: "Es un escándalo mundial. No entiendo las listas ni cómo se elaboran, pero hay una injusticia en los premios".

    Y añadió: "Es difícil ver que Pedri y Raphinha no estén en la lista, teniendo en cuenta su talento".

  • De Jong: el Barcelona no interviene en los asuntos médicos

    Deco rehusó hablar de los detalles de la lesión de Frenkie de Jong, subrayando que se trata de un asunto médico y personal para el jugador.

    Declaró: "Nosotros no hablamos de temas médicos. Es una cuestión que concierne al jugador. Cuando tengo un problema, voy al médico, y hay jugadores que prefieren consultar a médicos de su confianza".

    Aclaró que la llegada de Rodri no estuvo relacionada con la lesión de De Jong, señalando que se preveía la ausencia del jugador durante tres o cuatro meses.

  • Araújo: esperamos lo que sucederá en el futuro

    Deco habló sobre la cesión de Ronald Araújo al Liverpool, subrayando el apego del Barcelona al jugador y su reconocimiento por lo que ha aportado al club.

    Y dijo: "Vi el partido en casa y observé la asistencia decisiva que dio. Le tengo cariño y deseo que triunfe y que sea feliz".

    Y añadió: "Le respetamos y valoramos dentro del club y del vestuario, tiene contrato con nosotros y ya veremos qué sucede en el futuro".

  • Contento por Torres

    Sobre los 3 goles que marcó Ferran Torres, exdelantero del Barcelona, en su primer partido con el Saint-Germain en la Liga de Campeones de Europa, Deco comentó: "Feliz por sus tres goles. El fútbol depende de la determinación y la fortaleza mental".

    Y añadió, en alusión a la situación de Torres: "Si un jugador quiere marcharse, debemos escucharlo. Le deseo mucha suerte al Paris Saint-Germain".

  • La calidad del Real Madrid

    Deco concluyó sus declaraciones sobre el Real Madrid elogiando la calidad del conjunto blanco, aunque subrayó que el Barcelona está centrado en su propio proyecto.

    Y afirmó: "Siempre he dicho que el Real Madrid cuenta con jugadores extraordinarios de un nivel altísimo, además de un entrenador destacado".

    Y añadió: "Les deseo mucha suerte, pero no contra nosotros. Si logran construir el equipo de la manera adecuada, será difícil enfrentarse a ellos, pero nosotros debemos centrarnos en nosotros mismos y trabajar para alcanzar el máximo nivel".

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