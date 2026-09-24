Deco, director deportivo del Barcelona, responde a los rumores sobre el adolescente del Manchester United JJ Gabriel

Según Mundo Deportivo, Deco ha querido restar importancia a las informaciones que apuntan a que el Barcelona está preparando una oferta por Gabriel. El jugador, de 15 años, ha despertado un gran interés en toda Europa después de pedir salir de Old Trafford, pero el director deportivo del Barcelona insiste en que el club no está implicado actualmente.

Deco declaró: "No hay nada que decir sobre este chico. Es habitual que se nos relacione con ciertos jugadores. En cuanto a su situación, no sé qué pasó. Es un asunto en el que no estamos involucrados porque, antes que nada, necesitamos entender todas las circunstancias antes de intentar hacer algo o hablar de jugadores jóvenes".