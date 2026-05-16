Deco, directivo de 48 años y exjugador del Chelsea, asistirá hoy a la final de la FA Cup entre el Chelsea y el Manchester City para negociar el fichaje de Pedro. Esta semana ha mantenido reuniones en Londres para planificar la campaña de fichajes del Barça, según The Daily Mail.

Con la intención de reforzar la delantera, el brasileño se ha convertido en prioridad. Su presencia en Wembley confirma el interés azulgrana por el jugador de 24 años, que ha brillado desde su llegada a Stamford Bridge procedente del Brighton hace solo un año.