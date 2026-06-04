El veterano prefiere esperar y anunciará su futuro deportivo tras el Mundial, confirmó su agente, Jorge Mendes, a Fabrizio Romano.
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¡Declaraciones contundentes de su representante! El candidato al traspaso tiene en vilo al FC Barcelona
Según Romano, la lucha por el mediocampista ofensivo sigue abierta. El internacional portugués, libre tras nueve años en el Manchester City, preferiría fichar por un club español.
Pese a ello, en el Camp Nou daban por hecha su llegada. RAC1 informó que el técnico azulgrana, Hansi Flick, ya había dado el visto bueno a su fichaje.
Según Mundo Deportivo, el campeón Barcelona parte con ventaja, pues el jugador estaría dispuesto a rebajarse notablemente el sueldo para recalar en La Liga.
- bernaldo silva
Silva deja el Manchester City tras nueve años
En el mercado de fichajes, un jugador de este nivel sin cláusula de rescisión es codiciado. Según Romano, el Atlético de Madrid y la Juventus de Turín pujan por él.
Silva llegó al ManCity en 2017, lideró una era dorada con Pep Guardiola y portó el brazalete de capitán. En abril se confirmó que dejaría el club al terminar la temporada.
Al irse, dejó una vitrina llena de trofeos y un emotivo mensaje: «Lo que hemos ganado y logrado juntos es una era que permanecerá para siempre en mi corazón. No ha estado nada mal», se despidió el veterano a través de X ante los aficionados en el Etihad Stadium.
El Barça también tiene el ojo puesto en Álvarez
Ahora el mediapunta se centra en el Mundial con Portugal. Si falla el fichaje de Silva, el Barça busca alternativas.
Desde hace tiempo suena otro nombre: Julián Álvarez. Pero para fichar al campeón del mundo del Atlético, los catalanes deberían ofrecer más de 100 millones de euros.