Tan confuso como fue el juego de Alemania en la derrota 1-2 ante Ecuador, igual de confusos fueron los análisis posteriores. Emocionado, el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, rechazó en Magenta la idea de que Ecuador quería más la victoria; sus jugadores lo veían de otra forma.
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¡Declaraciones contradictorias en la selección alemana! El plan de Julian Nagelsmann ha fracasado estrepitosamente
«Tenía la sensación de que ellos lo deseaban más que nosotros», afirmó Deniz Undav, que volvió a salir solo como suplente, aunque esta vez no aportó nada. Joshua Kimmich se mostró «rotundamente» de acuerdo con él. «Eso es lo que más me molesta», añadió el capitán, refiriéndose a la falta de emotividad y determinación del equipo de la DFB. «Eso no nos puede pasar, independientemente de la situación».
Como se sabe, la situación de cara a este último partido de la fase de grupos era cómoda: Alemania ya se había asegurado el primer puesto tras ganar a Curazao y Costa de Marfil. Nagelsmann podía elegir entre afianzar la cohesión del equipo o rotar, y los elegidos saltaron al campo sin presión. Aun así, varios problemas se agravaron o reaparecieron.
Además de los dos cambios obligados por las bajas de Nico Schlotterbeck y Nathaniel Brown, el seleccionador renunció a rotar. Su once titular debía mantener el ritmo, compenetrarse de cara al torneo y avivar la euforia en el país. Ese plan fracasó: Alemania firmó su peor partido y ahora se teme una eliminación prematura en dieciseisavos, sea cual sea el rival.
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Selección alemana: Manuel Neuer tiene parte de culpa en el gol de la victoria de Ecuador
Manuel Neuer, que volvía al equipo, apenas fue exigido en los dos primeros partidos, pero contra Ecuador falló en el gol rival tras una esquina y mostró falta de entendimiento con Jonathan Tah. En el gol de Ecuador, tras un córner, falló en la salida (él no se consideró culpable). Antes, ya había mostrado falta de coordinación con Jonathan Tah. Alemania encajó al menos un gol por noveno partido consecutivo en Mundiales desde 2014, racha inquietante.
Su regreso, cuestionado desde el principio, reavivará el debate sobre la decisión de Nagelsmann de recuperar al portero de 40 años y dejar en el banco a Oliver Baumann, tan fiable en la fase de clasificación. Por ahora, la apuesta no ha funcionado.
Es pura especulación, pero si Nagelsmann hubiera dejado a Baumann debutar contra Ecuador, como muchos pedían, Neuer no habría fallado.
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Selección alemana: ¿Debe Joshua Kimmich volver al centro del campo?
En los próximos días se debatirá, con igual calor que el caso Neuer, un tema recurrente en el fútbol alemán: ¿debe Joshua Kimmich volver al centro del campo?
La pareja de mediocentros formada por Felix Nmecha y Aleksandar Pavlovic dejó una impresión muy débil ante Ecuador. Nmecha, que venía brillando, perdió balones clave, como el que precedió al 1-1. Pavlovic, lento y gris como en los dos primeros partidos, también falló en el gol y fue sustituido al descanso. Tras una buena temporada con el Bayern, su bajo nivel en el Mundial desconcierta.
Kimmich, de lateral derecho, perdió control del juego ante Ecuador; su falta de velocidad ya se notó contra Yan Diomande, de Costa de Marfil. Pero pasarlo al centro sería solo cambiar el problema, pues no hay un reemplazo claro en la derecha. El lateral izquierdo Nathaniel Brown, aún sin ritmo, podría desplazarse a esa demarcación, pero entonces David Raum, endeble ante Ecuador, seguiría en el once.
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Alemania no se perfiló como candidata al título en la fase de grupos
Tan preocupante como el doble seis disfuncional fue, una vez más, la falta de pegada del cuarteto ofensivo. Leroy Sané rompió su mala racha con un gol tempranero —el primero en su decimoquinto partido en un gran torneo—, aunque luego volvió a pasar desapercibido. Jamal Musiala, Florian Wirtz y Kai Havertz siguen buscando, casi con desesperación, su «modo mágico» en este Mundial. La gran esperanza de Nagelsmann era que, contra Ecuador, jugaran con libertad, encontraran la compenetración y recargaran la confianza. Al final, ocurrió todo lo contrario.
¿Balance de la fase de grupos? Contra el outsider Curazao, susto inicial y segunda parte brillante; ante Costa de Marfil, mucho esfuerzo y victoria agónica por el gol de Undav en el añadido; frente a Ecuador, actuación globalmente decepcionante.
A nivel individual, Undav brilló como suplente; Nmecha se destacó con dos buenos partidos; Brown mostró su clase. El resto de los titulares, en general, estuvo entre lo mediocre y lo flojo. Alemania superó la fase de grupos de un Mundial por primera vez desde 2014, pero sigue sin parecer candidata al título.