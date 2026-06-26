¡Declaraciones contradictorias en la selección alemana! El plan de Julian Nagelsmann ha fracasado estrepitosamente

«Tenía la sensación de que ellos lo deseaban más que nosotros», afirmó Deniz Undav, que volvió a salir solo como suplente, aunque esta vez no aportó nada. Joshua Kimmich se mostró «rotundamente» de acuerdo con él. «Eso es lo que más me molesta», añadió el capitán, refiriéndose a la falta de emotividad y determinación del equipo de la DFB. «Eso no nos puede pasar, independientemente de la situación».

Como se sabe, la situación de cara a este último partido de la fase de grupos era cómoda: Alemania ya se había asegurado el primer puesto tras ganar a Curazao y Costa de Marfil. Nagelsmann podía elegir entre afianzar la cohesión del equipo o rotar, y los elegidos saltaron al campo sin presión. Aun así, varios problemas se agravaron o reaparecieron.

Además de los dos cambios obligados por las bajas de Nico Schlotterbeck y Nathaniel Brown, el seleccionador renunció a rotar. Su once titular debía mantener el ritmo, compenetrarse de cara al torneo y avivar la euforia en el país. Ese plan fracasó: Alemania firmó su peor partido y ahora se teme una eliminación prematura en dieciseisavos, sea cual sea el rival.