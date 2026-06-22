El nombre de Julián Álvarez lleva tiempo en boca de todos y, tras sus declaraciones de hoy, seguirá siendo tema de conversación en el Atlético de Madrid. Antes, el delantero argentino ya había acaparado titulares tras el desencuentro en redes del Atlético con el Barcelona y luego con el Real Madrid, que confirmó una oferta de 150 millones presentada por Florentino Pérez y rechazada.





Hoy, tras el 2-0 de Argentina a Austria, «La Arana» declaró ante ESPN que quiere marcharse, rompiendo la tregua que el Atlético había logrado con tanto esfuerzo.



