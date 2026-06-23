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Declan Rice se siente «honrado» de jugar con Harry Kane y revela su liderazgo en la concentración del Mundial
El capitán se acerca a un hito histórico
Inglaterra se prepara para otro partido clave de la fase de grupos tras vencer 4-2 a Croacia en su debut. El capitán Kane, de 32 años, marcó un doblete que lo igualó con Gary Lineker con 10 goles en Mundiales. El martes ante Ghana alcanzará su partido 116 con la absoluta, superando a David Beckham y quedando tercero en la lista histórica de Inglaterra.
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«Ha sido un honor»
Rice destacó lo afortunados que se sienten los jugadores actuales por compartir vestuario con un goleador legendario. «Para mí, es uno de esos jugadores a los que, cuando seas mayor, le contarás a tus hijos que tuviste la oportunidad de jugar con Harry Kane. Es así de bueno. Es uno de esos jugadores.
Me siento muy afortunado: es nuestro capitán y predica con el ejemplo cada día en los entrenamientos. No me sorprende lo bueno que es, por sus goles en los entrenos, su paso por el Bayern de Múnich y lo que ha hecho con la camiseta de Inglaterra. Ha sido un honor jugar con él». Tengo mucha suerte de jugar con un delantero como él».
La plantilla busca alcanzar la máxima motivación
El delantero del Bayern ha usado su liderazgo para mantener al grupo concentrado y evitar la complacencia tras el buen inicio. Rice reveló que Kane recordó al equipo un patrón recurrente: las victorias iniciales en la Eurocopa 2020, el Mundial 2022 y la Eurocopa 2024 se siguieron de frustrantes empates en los segundos partidos.
«Estamos igual de motivados, si no más, para ganar. Harry lo ha dicho: en los dos últimos torneos empatamos el segundo partido. Queremos salir al campo a pleno rendimiento, listos para darlo todo», añadió.
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Una plaza en la fase eliminatoria en juego
El equipo de Thomas Tuchel se mide a una resistente Ghana en Foxborough, Massachusetts; ganar le bastará para avanzar. Aunque los africanos, dirigidos por el experimentado Carlos Queiroz, imponen físicamente, Inglaterra llega en gran momento ofensivo. Tres puntos, más un resultado favorable de Croacia ante Panamá, le darían matemáticamente el primer puesto del Grupo L antes de la última jornada.