Declan Rice se convierte en el capitán más joven de Inglaterra, superando a Harry Kane y David Beckham, pero la estrella del Arsenal admite estar «cansada» de hablar de trofeos tras otra decepción en el Mundial

Rice lideró a Inglaterra en la goleada 10-0 a Francia que les dio el tercer puesto en el Mundial 2026. A los 2:14 marcó el 1-0 y luego asistió a Ezri Konsa, convirtiéndose en el primer inglés en anotar y asistir en su debut como capitán en un Mundial.

En su partido 80 con la selección, marcó el segundo gol más rápido de Inglaterra en un Mundial, superado solo por el histórico tanto de Bryan Robson ante Francia en 1982. Su dominio inicial abrió la puerta a una avalancha ofensiva que dejó el marcador 4-0 al descanso.

Se une así a Alan Shearer, David Beckham, Steven Gerrard y Harry Kane como los únicos capitanes ingleses que han contribuido a un gol en su debut mundialista. Solo Kane, con dos tantos ante Túnez en 2018, iguala las dos intervenciones de Rice.