Declan Rice revela el mensaje de dos palabras que inspiró la remontada del Arsenal contra el Chelsea tras el colapso de Xabi Alonso

Mikel Arteta vio cómo el Arsenal mantenía su arranque perfecto en la temporada de la Premier League con una sufrida victoria por 2-1 sobre el Chelsea el domingo. El partido comenzó de forma desastrosa para el Arsenal cuando Morgan Rogers, un fichaje del verano de 117 millones de libras, marcó de volea a los dos minutos tras una falta lanzada por Reece James. Según football.london, Rogers lo celebró apoyándose en el banderín de córner en un guiño a Thierry Henry.

Sin embargo, el Chelsea no pudo mantener su ventaja. Tras llegar al choque sin dejar su portería a cero en 18 partidos de liga consecutivos, Alonso vio cómo su equipo, que tanto había gastado, se veía replegado mientras el Arsenal encontraba su ritmo.