Declan Rice no le dará consejos a Harry Kane sobre cómo lanzar penaltis, pero confía plenamente en las estrellas de Inglaterra si el partido del Mundial llega a la tanda de penaltis

Tuchel y su cuerpo técnico saben que, en la fase eliminatoria del Mundial —con una ronda extra—, Inglaterra podría enfrentar al menos una tanda de penaltis. Su primer rival será la República Democrática del Congo en dieciseisavos.

Bajo Gareth Southgate ganaron tres de cuatro: eliminaron a Colombia en 2018 y a Suiza en dos ocasiones, pero perdieron la final de la Euro 2020 contra Italia.

Por eso Tuchel ha convocado al delantero del Al-Ahli, Ivan Toney, especialista en penaltis, además de a otros lanzadores expertos como Anthony Gordon y el capitán Harry Kane.