Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Rice next England captainGetty
Thomas Hindle

Traducido por

¿Declan Rice, el próximo capitán de Inglaterra? El centrocampista del Arsenal puede aprovechar el Mundial para demostrar que es el sucesor ideal de Harry Kane

Analysis
Inglaterra
D. Rice
World Cup
FEATURES
Inglaterra vs Croacia

Tras perder contra el Manchester City en abril, Declan Rice se hizo viral sin querer. El centrocampista inglés se sentó en sus talones, se levantó de un salto y gritó a sus compañeros: «¡Aún no está decidido!». Entonces la cosa no pintaba bien: el Arsenal solo tenía tres puntos de ventaja en la Premier League, y el City aún debía jugar un partido.

Rice, por supuesto, fue quien rió el último. Unas semanas más tarde, todo quedó zanjado a favor del Arsenal. El City perdió puntos ante Everton y Bournemouth, mientras los Gunners ganaron sus últimos cinco partidos. Rice fue fundamental durante esa racha, con grandes actuaciones que llevaron al equipo de Mikel Arteta a un merecido título de la Premier League.

En esas semanas quedó claro su liderazgo. Ya era un jugador de gran talento y sigue creciendo, pero este curso se convirtió en un ejemplo para todos. Dijo que nada estaba decidido, el Arsenal lo creyó y el tiempo le dio la razón.

Inglaterra podría aprovecharse de este Rice este verano. Sus credenciales como futbolista de élite son incuestionables y ahora cuenta con un título de la Premier League que las respalda. El éxito con Inglaterra parece su última frontera a sus 27 años.

No marcará goles ni asistencias en abundancia, aunque sus lanzamientos a balón parado pueden ser decisivos. Sobre todo, Rice se está consolidando como líder. En Norteamérica puede guiar a Inglaterra en este Mundial y marcar la pauta para futuros torneos, quizá ya con el brazalete de capitán.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Líder nato

    La semana pasada, Thomas Tuchel anunció que Rice sería el vicecapitán de Inglaterra en el torneo, aunque Jude Bellingham portó el brazalete en la segunda parte del amistoso que Inglaterra ganó 1-0 a Nueva Zelanda antes del Mundial.

    «Estaba pensando en ello, en si es algo oficial o no», admitió Tuchel. «Pero creo que hablamos de ello cuando Harry [Kane] no estaba con nosotros en la concentración. ¿Fue contra Gales? ¿Se perdió Harry ese partido? Empezamos con Ollie [Watkins] y Declan fue el capitán. Fue entonces cuando se lo dije».

    Harry Kane, máximo goleador de Inglaterra, es un capitán nato y porta el brazalete desde 2018. Sin embargo, no es un líder vocal; prefiere guiar con el ejemplo.

    Rice, más imponente y temperamental, suele dar ejemplo. De niño insistía en jugar con el equipo del colegio antes que con el Chelsea para liderar a sus compañeros.

    A pesar de ser un adolescente tímido descartado por los Blues, ya mostraba seguridad en el vestuario del West Ham. Debutó con el primer equipo en 2017 y portó el brazalete por primera vez en 2020; en 2022, con 23 años, lo nombraron capitán permanente.

    Al final de su etapa en el London Stadium, Rice se consolidó como un centrocampista dinámico capaz de hacerlo todo por el equipo.

    • Anuncios
  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Rebosante de energía

    Eso ya es marca de la casa en la carrera de Rice en el Arsenal. Martin Odegaard es el capitán de los Gunners y Bukayo Saka su segundo, pero cuando ambos faltaron la temporada pasada por lesión —o, en el caso de Odegaard, por rotación—, sus compañeros eligieron a Rice para llevar el brazalete.

    «Tomaron esa decisión porque Declan se ha ganado ese estatus, ese papel, por la forma en que ha asumido el liderazgo en los momentos difíciles», declaró Mikel Arteta en abril. «Es un gran líder, es uno de nuestros mejores jugadores, y me encanta que los jugadores asuman ese liderazgo».

    Su regularidad física fue clave: en la 2025-26 jugó 36 partidos de Premier, 35 como titular, y sumó casi 3.100 minutos; solo David Raya superó esa marca.

    «Estoy destrozado, no hay descanso», admitió Rice a TNT Sports en abril. «Jugamos cada tres días desde octubre y es duro, pero encontramos la manera de ganar. La energía llega sola».

    Ese ritmo frenético superó a Martin Zubimendi, fichaje de la Real Sociedad que decayó al final del curso, pero Rice se adaptó y asumió más responsabilidades. El Arsenal a veces fue demasiado conservador, pero Rice, pese a quedar en inferioridad numérica en el centro del campo, nunca fue superado.

    «[Arteta] simplemente me convirtió en un centrocampista más [polivalente], en el sentido de alguien que puede hacer un poco de todo», dijo Rice. «Oí a Steven Gerrard hablar de cuando jugaba, él se veía a sí mismo como un centrocampista que podía hacer un poco de todo. Yo diría más o menos lo mismo. Puedo hacer un poco de ataque, un poco de defensa».

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    «Uno de los mejores del mundo»

    Hay algo en él que fascina a la mentalidad inglesa: Rice es el centrocampista luchador que Inglaterra lleva años buscando, y no extraña que tantas leyendas lo elogien.

    «No para de mejorar. Creo que es uno de los mejores del mundo», declaró Steven Gerrard a TNT Sports en marzo.

    «Fue un fichaje fantástico para él. Ojalá lo hubiéramos traído al Liverpool. El West Ham hizo un gran trabajo con David Moyes, quien le enseñó a jugar tácticamente en esa posición. La confianza que ganó con Inglaterra lo llevó al siguiente nivel en el Arsenal con Mikel Arteta».

    En la época de Gerrard, Inglaterra tenía muchos centrocampistas, pero ninguno con el perfil de Rice; quizá por eso la “Generación Dorada” no cumplió las expectativas. Ahora, sin saturación ni desventaja numérica, Rice actúa como pieza clave en el equipo de Tuchel.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-ENGAFP

    Bien equilibrado

    Es un hecho indiscutible que a todos los jugadores de la selección inglesa les cae muy bien. Con su carácter un tanto despistado, en Internet circulan vídeos un tanto vergonzosos de Rice bailando durante su etapa en el West Ham, mientras que sus anuncios de «Rice Rice Baby» para Muller Rice distan mucho de ser lo más cool del mundo. Tras ganar la FA Youth Cup con el sub-18 del West Ham en 2023, entró al vestuario con una chaqueta de Prada y rapeó con el equipo al ritmo de Lil Baby.

    Sin embargo, en el campo es serio y carismático: dirige las charlas del equipo y celebra los goles con intensidad. En el Arsenal equilibra a Odegaard; con Inglaterra hace lo mismo junto a Kane.

    «A veces ni siquiera necesita llevar el brazalete», explicó Arteta. «Cuando habla, la gente le escucha y le presta atención. Tiene una habilidad natural para hacerlo».

  • Anthony Gordon Declan Rice England 2026 Costa RicaGetty

    Niveles de élite

    Más allá de los aspectos intangibles, Rice está firmando algunas de las mejores actuaciones de su carrera. Puede que Bruno Fernandes haya sido nombrado Jugador de la Temporada de la Premier League, pero muchos creen que Rice lo merecía más.

    En el segundo amistoso de Inglaterra, ante Costa Rica, mostró su nivel. Se perdió el 1-0 contra Nueva Zelanda por la final de la Champions, pero regresó en Orlando, donde Tuchel alineó su probable mediocampo titular: Rice, Bellingham y Anderson.

    Con Anderson fijo delante de la defensa, Rice se movió con libertad. Abrió el marcador al aparecer en el área y rematar un pase atrás de Anthony Gordon, con quien luego se asoció varias veces. Además, cubrió mucho terreno cuando Costa Rica contraatacó.

    Ese nivel de juego será clave este verano y podría convertir al centro del campo inglés en una auténtica fuerza dominante.

  • Elliot Anderson Declan Rice EnglandGetty

    El siguiente

    Inglaterra aún no necesita planificar la sucesión de Kane. El jugador del Bayern de Múnich, con un rendimiento de Balón de Oro la temporada pasada, tiene fútbol por delante. Pero el relevo del capitán se vislumbra en el horizonte.

    Kane cumplirá 33 años durante el Mundial, que podría ser su último torneo grande, con la Euro 2028 en casa como posible despedida.

    Rice, cinco años menor, ya está listo para sucederle. Con una nueva generación a punto de integrarse, él es el guía perfecto para guiarla bajo la máxima presión.

    La era de Kane como capitán toca a su fin, y Rice ya está listo para sucederle.

World Cup
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Croacia crest
Croacia
CRO