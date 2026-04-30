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Declan Rice, del Arsenal, podría ser sancionado por la UEFA tras afirmar que los aficionados del Atlético de Madrid «provocaron» la anulación de un penalti en la Liga de Campeones
La UEFA analizará las polémicas declaraciones de Rice
La estrella del Arsenal podría ser investigada por la UEFA tras criticar el arbitraje en la ida de semifinales contra el Atlético. El centrocampista se quejó después de que el árbitro Danny Makkelie anulara un penalti a Eberechi Eze, un giro que, según Mikel Arteta, «cambió el rumbo del partido y de la eliminatoria».
Según The Times, el organismo estudiará sus palabras para decidir si cuestionan la integridad arbitral. Se espera que Rice juegue el martes en el Emirates, pero una posible sanción podría marginarlo en la final si los Gunners avanzan.
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Los aficionados «provocaron» la anulación de un penalti decisivo
Rice fue directo al hablar del momento clave del partido y sugirió que la presión de la afición local obligó al árbitro a cambiar de opinión. En declaraciones a Stan Sport, Rice explicó: «La UEFA es totalmente diferente. En ambas áreas hay que tener mucho cuidado porque lo dan todo. La segunda, sobre Ebs (Eberechi Eze), es un penalti claro. No sé cómo no lo han pitado. Los aficionados presionaron y el árbitro cambió de opinión».
Además, apuntó a una diferencia entre el arbitraje nacional y el continental: «En la Champions League, los árbitros deciden y pitan muy rápido, y no puedes hacer mucho. Siento que te penalizan más en las competiciones europeas», concluyó.
Arteta y los comentaristas critican duramente el nivel arbitral
Arteta lleva tiempo criticando las diferencias de arbitraje entre la Premier y la Champions. La polémica del partido contra el Atlético ha llevado la frustración al límite. Comentaristas como Steve McManaman y Martin Keown se sumaron a las críticas, pero centraron su ira en la actitud de Diego Simeone durante la revisión del VAR, que calificaron de «espantosa».
En el Arsenal reina la sensación de injusticia, pues creen que la anulación del penalti les privó de una ventaja vital de 2-1. Con la eliminatoria aún abierta, el club londinense espera el informe arbitral y la revisión de la UEFA a la entrevista de Rice.
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Gyokeres agrava la frustración del Arsenal
La frustración no se limitó a Rice: el delantero Viktor Gyokeres también cuestionó la coherencia de las decisiones arbitrales en el Metropolitano. Aunque sus palabras fueron más mesuradas, el sueco dejó clara la sensación del equipo de haber perdido una oportunidad.
En declaraciones a TNT Sports, Gyokeres admitió: «No vi ninguno de los dos penaltis, así que es difícil juzgar, pero así es el fútbol. No sé por qué no se pitó el segundo, parece que hubo contacto, pero es decisión del árbitro». Mientras los Gunners se preparan para el decisivo partido de vuelta, la amenaza de posibles sanciones de la UEFA sigue siendo una distracción para un equipo que persigue la gloria europea.