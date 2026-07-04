Thomas Tuchel debe acertar con su alineación. México golpeará rápido y luego defenderá a capa y espada. Inglaterra necesita solidez atrás y más creatividad en el centro del campo. Tiene plantilla amplia para ello.

Así que, según GOAL, esta es la alineación que Tuchel debería poner contra México… ¡pero no nos culpen si sale mal!