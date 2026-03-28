Aunque las bajas de Rice y Saka son por precaución, la situación de Noni Madueke suscita mayor preocupación, ya que cayó con fuerza sobre su rodilla izquierda durante el empate contra Uruguay. El jugador de 24 años se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el minuto 37 tras una dura entrada de Rodrigo Aguirre y más tarde se le vio salir del estadio con la pierna inmovilizada con una férula protectora. Esto supone un duro golpe para un jugador que buscaba afianzarse en los planes de Tuchel.

«Estoy preocupado, por supuesto, porque creo que era un jugador decisivo», dijo Tuchel sobre el extremo del Arsenal. «Empezó bien, estaba lleno de energía, estaba listo para jugar. Estoy muy triste y disgustado, y espero que no sea una lesión grave. Y creo que contra un equipo como Uruguay, que se basa en los uno contra uno para aislar a los rivales, él abre espacios y podría haber sido un jugador clave para nosotros, que es lo que es».