Decisión sorpresa del presidente del Nápoles antes del partido ante la Lazio

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El Nápoles canceló la rueda de prensa previa a su partido contra la Lazio, programado para mañana domingo en la jornada 11 de la Serie A, lo que generó dudas y especulaciones.

Los periodistas ya habían llegado al centro de entrenamiento de Castel Volturno y las cámaras estaban preparadas para la presencia del director técnico Massimiliano Allegri, antes de que llegara la sorpresiva decisión apenas cinco minutos antes de la hora fijada para el inicio de la rueda de prensa, cuando la oficina de relaciones con los medios pidió a los presentes que abandonaran la sala.

Según informó el diario "La Repubblica", la decisión de cancelarla vino directamente del presidente Aurelio De Laurentiis, quien organizó una concentración a puerta cerrada para el equipo y le impuso un veto mediático antes del decisivo duelo contra la Lazio.

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