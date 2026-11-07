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Decisión sorpresa del presidente del Nápoles antes del partido ante la Lazio

SSC Nápoles vs Lazio
SSC Nápoles
Lazio
Serie A
M. Allegri
Italia

El tuit de De Laurentiis revela el motivo

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08 nov 2026

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El Nápoles canceló la rueda de prensa previa a su partido contra la Lazio, programado para mañana domingo en la jornada 11 de la Serie A, lo que generó dudas y especulaciones.

Los periodistas ya habían llegado al centro de entrenamiento de Castel Volturno y las cámaras estaban preparadas para la presencia del director técnico Massimiliano Allegri, antes de que llegara la sorpresiva decisión apenas cinco minutos antes de la hora fijada para el inicio de la rueda de prensa, cuando la oficina de relaciones con los medios pidió a los presentes que abandonaran la sala.

Según informó el diario "La Repubblica", la decisión de cancelarla vino directamente del presidente Aurelio De Laurentiis, quien organizó una concentración a puerta cerrada para el equipo y le impuso un veto mediático antes del decisivo duelo contra la Lazio.

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  • ¿Fue la cancelación de la rueda de prensa un castigo?

    La decisión llega en un momento delicado para el club, tras dos derrotas consecutivas ante el Juventus y el Oporto, y la entrada del equipo en una concentración cerrada desde el viernes, con la presencia del propio De Laurentiis en Castel Volturno, donde se reunió con Allegri y el director deportivo Manna y analizó con ellos las razones del bajón.

    Según la cadena Sky Italia, De Laurentiis consideró acertado — en este momento crucial para el equipo — guardar silencio, para poder centrarse por completo en los entrenamientos y los partidos. Por ello, también redujo sus declaraciones previas al encuentro, con la esperanza de que el rendimiento mejore.

     Esta decisión no fue un castigo, sino simplemente el deseo de dejar que el campo hable primero por sí mismo, sin ninguna ambigüedad. Lo más probable es que De Laurentiis no decidiera cancelar la rueda de prensa minutos antes del inicio del partido, sino que había fijado esta postura con antelación, y luego el comunicado del club no se emitió a tiempo, según Sky.

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  • ¿Qué dijo De Laurentiis?

    El presidente del club escribió en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X: "No hay ningún caso de lesión en el Nápoles".

    De Laurentiis continuó: "Cuando me di cuenta de que estábamos a punto de celebrar otra rueda de prensa, decidí cancelarla. ¿Por qué? Porque no creo que las ruedas de prensa sean necesarias antes de los partidos, sobre todo porque jugamos cada tres días. Estamos en una concentración y debemos evitar cualquier factor que distraiga a los jugadores de su concentración en el partido. Cuando el equipo está en una concentración, todos deben estar completamente seguros".

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