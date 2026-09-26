¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Southampton v Portsmouth - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Decisión por votación: Irlanda juega, mañana el partido con Israel

Israel vs Irlanda
Israel
Irlanda
UEFA Nations League B

Tensión en la concentración de la selección de Irlanda después de que varios jugadores hayan expresado su voluntad de no jugar

Horas de tensión, en Hungría, en la concentración de la selección de Irlanda después de que varios jugadores expresaran su voluntad de no jugar mañana el partido de la Nations League contra Israel en el campo neutral de Debrecen.


Según informa ANSA, tras largas discusiones la federación irlandesa de fútbol realizó una consulta entre los jugadores y la mayoría se mostró favorable a la disputa del partido de mañana y también del previsto dentro de una semana y que se jugará igualmente en campo neutral, en Serbia.


La decisión se tomó no sin dificultades, después de ruedas de prensa aplazadas y luego de hecho anuladas, con el portero suplente de la selección del trébol, Gavin Bazunu que comunicó al equipo que no quería jugar.


  • Según informan los medios irlandeses, también otros jugadores habían valorado seguir el ejemplo del portero y no saltar al campo, algo que llevó a la federación a someter la cuestión a votación.


    Cancelado el entrenamiento previsto, la selección mantuvo una larga charla con el seleccionador, Heimir Hallgrimsson, que en los últimos días había adoptado una postura tajante contra los rivales: «No jugamos con el genocidio, jugamos contra el genocidio», palabras a las que la federación de fútbol de Tel Aviv había respondido duramente acusando al técnico de «estupidez e ignorancia».

    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
UEFA Nations League B
Israel crest
Israel
ISR
Irlanda crest
Irlanda
IRL