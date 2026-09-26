Decisión por votación: Irlanda juega, mañana el partido con Israel

Horas de tensión, en Hungría, en la concentración de la selección de Irlanda después de que varios jugadores expresaran su voluntad de no jugar mañana el partido de la Nations League contra Israel en el campo neutral de Debrecen.





Según informa ANSA, tras largas discusiones la federación irlandesa de fútbol realizó una consulta entre los jugadores y la mayoría se mostró favorable a la disputa del partido de mañana y también del previsto dentro de una semana y que se jugará igualmente en campo neutral, en Serbia.





La decisión se tomó no sin dificultades, después de ruedas de prensa aplazadas y luego de hecho anuladas, con el portero suplente de la selección del trébol, Gavin Bazunu que comunicó al equipo que no quería jugar.



