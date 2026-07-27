El fútbol podría experimentar un nuevo cambio en las reglas del juego, después de que las autoridades futbolísticas inglesas decidieran probar una medida sin precedentes que busca acabar con una de las artimañas tácticas más polémicas de los últimos años: aprovechar la lesión del portero para detener el juego y dar a los entrenadores la oportunidad de reorganizar a sus equipos o romper el ritmo del rival. Y si el experimento demuestra su éxito, podría allanar el camino para su adopción a nivel mundial en las próximas temporadas.
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Decisión histórica que cambiará el juego: la Premier League pone fin al truco de los porteros
Prueba oficial en Inglaterra
La Premier League, la English Football League "Championship", la Federación Inglesa de Fútbol, la National League y la Women's Super League han acordado aplicar una nueva prueba tras obtener la aprobación de la International Football Association Board (IFAB).
La prueba se estrenará en el enfrentamiento entre Tranmere y Rochdale correspondiente a la ronda preliminar de la Carabao Cup, mientras que la liga australiana se prepara para probar una versión similar, pero obligando siempre al capitán del equipo a abandonar el terreno de juego.
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¿Cómo funcionará la nueva regla?
Si el árbitro detiene el juego para atender al portero y llama al cuerpo médico, el entrenador del equipo dispondrá de solo 10 segundos para elegir a un jugador que esté fuera del terreno de juego y que deberá abandonar el campo durante un minuto completo tras la reanudación del juego.
El nombre del jugador debe comunicarse al cuarto árbitro dentro del plazo establecido, y si no se realiza la elección, el capitán del equipo abandonará el campo automáticamente durante un minuto.
En cambio, si el portero lesionado es sustituido, el equipo no se verá afectado por esta sanción.
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¿Por qué surgió la idea?
En las últimas temporadas se ha extendido el recurso de algunos porteros a fingir una lesión o pedir asistencia médica, lo que permite a todos los jugadores reunirse en torno al entrenador para recibir instrucciones tácticas, o brinda al equipo la oportunidad de romper el ritmo del rival cuando se encuentra en su mejor momento.
Este método ha suscitado críticas reiteradas, entre ellas las declaraciones del entrenador del Leeds United, Daniel Farke, quien acusó a Gianluigi Donnarumma de aprovechar las reglas para detener el juego y quebrar el impulso de su equipo.
Cerrar el vacío legal, no castigar al entrenador
Los organismos organizadores consideran que la nueva medida tendrá un efecto disuasorio preventivo, ya que obligará al equipo a jugar con diez jugadores durante un minuto, lo que hace que recurrir a esta artimaña resulte menos ventajoso, especialmente en los últimos minutos de los partidos.
La idea se basó en la regla actual que obliga a cualquier jugador de campo que reciba tratamiento fuera del terreno de juego a permanecer fuera durante un minuto antes de regresar.
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Excepciones a la sanción
Según la BBC, no se pedirá la salida de un jugador del terreno de juego en los siguientes casos:
Si el portero confirma que no necesita tratamiento y no fue la causa de la interrupción del juego.
Si se produce un contacto entre el portero y uno de los jugadores de su propio equipo.
Si el portero necesita tratamiento inmediato debido a una lesión evidente.
Si el portero está sangrando.
Si sufre una lesión grave o una conmoción cerebral que obligue a sustituirlo.
¿Se convertirá en una norma mundial?
La corporación británica de radiodifusión confirmó que el nuevo sistema será evaluado a lo largo de la temporada, y que la junta de la Asociación Internacional de la Junta de Fútbol estudiará sus resultados en sus próximas reuniones.
En caso de que la experiencia demuestre su éxito, la norma podría adoptarse de forma permanente en las reglas del juego a partir de la temporada 2027-2028, para aplicarse en las distintas competiciones alrededor del mundo.
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