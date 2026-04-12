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Hussein Hamdy

Traducido por

Decisión definitiva: el Real Madrid impide que su exjugador fiche por el Barcelona

Real Madrid
Barcelona
Osasuna
Primera División
V. Munoz
España

El Real Madrid le niega al Barça un fichaje estrella

El Real Madrid ha decidido impedir que uno de sus exjugadores fiche por el Barcelona, invocando las cláusulas que firmó al marcharse el pasado verano.

Según el diario español «AS», Víctor Muñoz es una de las sorpresas de la temporada. Su convocatoria con la selección española, llamada por Luis de la Fuente, confirma el gran nivel que muestra con Osasuna.

  • Control total de la operación

    El Real Madrid mantiene la prioridad sobre Muñoz, cuenta con una cláusula de recompra y posee el 50 % de sus derechos económicos.

    La directiva madridista se mantiene firme: no aceptará bajo ningún concepto su fichaje por el Barcelona, rumores que han surgido en las últimas semanas. El Real Madrid no cederá su derecho a decidir el futuro del internacional, quien pasó por la cantera azulgrana en una etapa anterior de su carrera.

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  • Una política que no cambia

    El futuro de Víctor Muñoz, como el de muchos canteranos, depende de un acuerdo de tres temporadas con el Real Madrid. Sin el consentimiento del club blanco, ni él ni ningún otro jugador pueden decidir cambiar de equipo, principio que los técnicos aplican desde hace cinco años, por lo que la dirección deportiva mantiene el control total.

    En el Real Madrid prevalece la convicción de que el acuerdo alcanzado con Osasuna es válido y se reitera que el extremo no jugará en el Barcelona.

    Fuentes cercanas aseguran que los rumores sobre su fichaje por el Barça tras cambiar de agente son falsos: el cambio se pactó hace meses y no está vinculado al club catalán.

    Su nueva agencia tiene buena relación con ambos clubes y el cambio se debió a su deseo de renovar su representación, no a promesas de fichaje.

    «Traición legítima»: el Barcelona planea el regreso del hijo pródigo y romper las ataduras del Real Madrid.

  • Interés externo

    Clubes de la Premier League y la Serie A siguen a Muñoz, cuyo contrato tiene una cláusula de 40 M€. Pero el Real Madrid puede recomprarlo este verano por 8, 9 o 10 M€, según el año.

    El extremo, que ha jugado dos veces con la selección española y aspira al Mundial, ha disputado todos los partidos de Liga, con 5 goles y 3 asistencias.