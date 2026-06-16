Aún existen: jugadores que a los 13 años pasaron desapercibidos para los ojeadores, pero que luego ingresaron en la cantera de un club importante y se prepararon para el fútbol profesional. Emmanuel Fernández, centrocampista de 24 años del Rangers de Glasgow, es uno de ellos. Según la prensa escocesa, el Borussia Dortmund lo sigue de nuevo, lo que ya es noticia. Su progresión, salida de la nada, supera cualquier idea de ascenso meteórico.
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¡Decir que ha tenido un «ascenso meteórico» es quedarse corto! Un jugador de la séptima división vale ahora 360 veces más y está en el punto de mira del BVB
Emmanuel Oluwasegun Opeyemi Fernández, conocido como «Manny», creció en Londres como el menor de ocho hermanos de origen nigeriano. Comenzó a jugar al fútbol en la escuela primaria sin destacar. Comenzó como delantero de gran físico, pero pronto se reconvirtió en centrocampista, aprovechando su fuerza en los duelos. A pesar de debutar con el filial sub-18 del Brentford, no llegó a consolidarse. A los 17 pasó a la cantera del Gillingham y luego fue cedido sin éxito a Sheppey y Margate; este último lo devolvió tras un mes.
Al terminar su etapa juvenil, Manny Fernández se quedó sin equipo. Firmó por el Ramsgate, de la séptima división inglesa, donde aprendió el fútbol físico. “Porque allí el balón no está en el suelo la mayor parte del tiempo”, añadió. Justo lo que necesitaba Manny Fernández, con sus 1,98 metros, para perfeccionar sus habilidades defensivas tras reconvertirse en central. Con éxito: tras solo una temporada dio el salto a la tercera división inglesa, fichando por el Peterborough.
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Danny Röhl confía en Manny Fernández
Procedente del fútbol amateur, al principio le costó adaptarse a una categoría cuatro divisiones superior. Luego fue cedido al Spalding y al Barnet para sumar minutos en divisiones inferiores. Para la temporada 2023/24, Fernández volvió al Peterborough con 21 años, pocas esperanzas y un valor de mercado de 50 000 euros. Aun así, su fichaje por el Rangers el verano pasado sorprendió y el precio del traspaso generó dudas entre los aficionados de Glasgow.
El club pagó tres millones de euros por un futbolista que apenas había brillado una temporada en la tercera división inglesa. Su valor de mercado era muy inferior a lo invertido, pero el nuevo técnico, Danny Röhl —antes segundo entrenador del Bayern Múnich con Hansi Flick y Niko Kovac—, confió en su potencial.
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Manny Fernández logra un gran avance en la temporada pasada
Las dudas se disiparon pronto. Tras adaptarse, Manny Fernández se convirtió en pieza clave de los Rangers y convenció a todos. Se entregó al máximo: disputó cada duelo, recuperó balones e incluso marcó cinco goles en la liga. «Aporto liderazgo, agresividad, gano la mayoría de los duelos aéreos y, además, sé jugar al fútbol», había anunciado antes de la temporada.
Sus actuaciones le valieron el premio a Jugador del Año para los aficionados de los Rangers, un puesto en el Equipo de la Temporada 25/26 de la Premiership y la convocatoria con Nigeria, donde debutó en marzo y marcó en su segundo partido, el 2-2 ante Jordania.
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Manny Fernández: 360 veces su valor de mercado de hace tres años
Su valor de mercado ha saltado a 18 millones de euros, 360 veces la cifra de hace tres años. Según el Daily Record, el Borussia Dortmund ya lo siguió el invierno pasado y ahora lo vuelve a considerar. La relación entre el técnico del Rangers, Röhl, próximo al Salzburgo, y el entrenador del BVB, Kovac, podría haber influido. Sin embargo, el equipo de Glasgow no quiere desprenderse de su nueva estrella.
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El BVB podría reaccionar ante una nueva baja en la defensa
Aunque el Dortmund ya fichó al central Joane Gadou, del Salzburgo, la zaga podría obligar al BVB a buscar otro defensa, quizá Manny Fernández. Niklas Süle se marchó y Emre Can estará de baja por rotura de ligamentos cruzados. Quedan Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck y Luca Reggiani, sobre quienes han circulado rumores en las últimas semanas.
El club asegura que Anton no está en venta, pero una oferta muy alta podría cambiar la decisión. La situación de Schlotterbeck es distinta: tiene una cláusula de rescisión vigente este verano. Si brilla en la Copa América, podría marcharse pese a su reciente renovación, y el Real Madrid de José Mourinho le sigue de cerca. El Inter de Milán, en tanto, vigila a Luca Reggiani, quien ya debutó con Italia.
Si alguno se marcha, el Dortmund necesitaría otro central y ya contempla a Manny Fernández. Además, su dorsal 37 está libre en el club. «Mi hermano falleció a los 37 años y, en su honor, elijo el 37», explicó Manny Fernández.
Las estadísticas de Manny Fernández en la temporada 2025/26:
Partidos: 33 Minutos jugados: 2805 Goles: 6 Asistencias: 0